La muerte de Carlos Marín ha supuesto un durísimo golpe para ‘Il Divo’. Tras casi 20 años trabajando mano a mano los cuatro, lo cierto es que el fallecimiento del barítono les dejó desolados. Estaban fuera de juego, tanto es así que incluso cancelaron algún concierto de la gira que tenían prevista. Ahora han sido los protagonistas quienes han confirmado que seguirán adelante con los conciertos que tenían cerrados y, además, lo harán con un sustituto de Carlos. Él es Steven LaBrie, un mexicano con que el pretende triunfar, tal y como venían haciendo hasta ahora. «Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marín de Il Divo, los miembros restantes del grupo multinacional continuarán su gira en homenaje a Marín. La gira, anteriormente, For Once in My Life Tour, continuará como una gira de grandes éxitos e incluirá a un vocalista invitado especial, el barítono mexicoamericano Steven LaBrie. Estará llena de éxitos de Il Divo, de su vasto catálogo de canciones con una increíble producción escénica», dicen en su cuenta oficial.