Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron en el mes de marzo su ruptura. El exguardameta y la periodista pusieron fin a su matrimonio, sin embargo, siempre demostraron que seguirían siendo una familia. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, esta buena sintonía continúa. A partir de este miércoles podrás saber si adquieres nuestra revista todos los detalles sobre el viaje que han realizado junto a sus hijos a Oporto, pues sabemos su hoja de ruta al milímetro. Se alojaron en el mismo hotel, un lugar exclusivo en el que pudieron disfrutar de unas maravillosas vistas al río Duero y que fue testigo de esta escapada secreta. Esta revista puede confirmar que no era un viaje de turismo, prueba de ello, los planes que realizaron cuando llegaron a la ciudad lusa.

En SEMANA te mostramos cómo son las increíbles habitaciones del hotel que escogieron Sara Carbonero e Iker Casillas para pasar unos días en familia. Una estancia en la que han intentado cuidarse para no ser fotografiados y para pasar inadvertidos. A pesar de que en sus redes sociales no dudan en comentarse, piropearse e intercambiarse likes, fuera de ellas intentan no llamar la atención. Sara e Iker han decidido volver al lugar en el que sí fueron felices, ya que allí vivieron durante cinco años de su vida. Esta etapa fue ilusionante para ellos y, aunque no estaban cerca de su familia, viajaban con asiduidad a España para estar en continuo contacto con ellos. Entonces, jamás imaginaron lo que les esperaba el 2021: una ruptura en Madrid.

Si bien Iker Casillas estuvo en el mes de noviembre en Oporto, este viaje ha sido muy distinto. En aquel momento no tuvo reparo alguno en hacerse selfies ante el Puente Don Luis I, así como en alguna de sus románticas calles. En cambio, esta vez ha sido distinta. Sara e Iker querían pasar desapercibidos y que no les relacionaran de nuevo en un viaje juntos a Portugal, por lo que el futbolista posteó tan solo una imagen desde allí en la que tan solo se veía un paisaje. Nada hacía presagiar ni sospechar que a su lado tenía a Sara Carbonero y a sus hijos, quienes han hecho de esta escapada algo inolvidable.

Tras su ruptura Sara Carbonero ha compartido algunos planes con Iker como cumpleaños, almuerzos o bodas, a las que ambos estaban invitados. El cariño entre ellos es evidente, pero ¿cuál era el objetivo de este viaje? En SEMANA te contamos qué hicieron, a quién vieron y cómo evitaron una fotografía de ambos en Portugal. Aunque este no es el único bombazo que este miércoles ve la luz en nuestro último número: descubrimos la pareja sorpresa de Alba Carrillo y José Antonio Canales y te mostramos la espectacular casa de Carmen Lomana en un elitista barrio de Madrid. ¿Te lo vas a perder?