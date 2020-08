Iker Casillas ha hecho una tierna dedicatoria a Sara Carbonero tras anunciar su retirada del fútbol después de muchos años como portero.

Iker Casillas cierra una etapa. Este martes 4 de junio siempre será recordado para el portero, ya que es la fecha en la que ha anunciado la drástica decisión que ha tomado: se retira del fútbol. El de Móstoles ha dado un giro a su carrera y lo ha revelado a través de una carta en sus redes sociales que ha emocionado a todos sus seguidores. En ella dice que ha llegado el momento de decir adiós, sin embargo, los tintes deportivos no han sido los únicos detalles que se han podido extrapolar de la misma. Y es que también ha tenido palabras para deshacerse en halagos hacia los suyos, en especial, hacia su esposa, Sara Carbonero, y los dos hijos que tienen en común.

«A mi mujer y a mis hijos, Martín y Lucas, gracias por todo vuestro apoyo, por todas esas horas que no he podido pasar a vuestro lado en este último trayecto de mi vida deportiva. Gracias por comprenderme y animarme a disfrutar de esta vida que elegí. Sin duda a vuestro lado todo es más fácil», ha escrito. Una dedicatoria que ha enternecido a todo el mundo y con la que deja más que claro que ellos tres son los tres pilares que, en este caso, le ayudan a luchar cada día pase lo que pase. A pesar de que los últimos meses no han sido fáciles, Iker Casillas se muestra positivo y desvela que esta determinación no supone ni mucho menos un punto y final, ya que Casillas tiene la plena intención de continuar con su carrera.

Su puesto en el Oporto queda, de este modo, atrás y comienza para ambos una nueva vida en España. Aunque todavía hay muchos detalles desconocidos, próximamente se irá descubriendo de qué se trata exactamente el nuevo trabajo que desempeñará Iker Casillas junto a Florentino Pérez. El joven de 39 años regresa al que había sido siempre su equipo, El Real Madrid, para ejercer como asesor y mano derecha del presidente del exitoso equipo de fútbol.

Dejan atrás así la vida que Sara e Iker habían conseguido formar en el país vecino, en el que habían forjado grandes amistades que permanecerán junto a ellos, dando igual el lugar en el que estén afincados.