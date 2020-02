4 Ha recibido muchos apoyos

Y no ha parado de recibir apoyos en dicha publicación, sobre todo de muchos rostros conocidos: «Yessssss👍», escribía Fernando Alonso. «Bravoooooo @ikercasillas. Hace falta gente como tú en el fútbol», escribía Carme Chaparro. «Vamoooooooos Iker!! Todo mi apoyo!!! 👏👏👏👏👏👏👏💪💪», le decía Poty Castillo. «B R A V O», declaraba Maxim Huerta. «@ikercasillas 🙌🙌😍😍❤️❤️ go for Iker! Felicidades!», decía con emoción Raquel Perera.