Parecía que después de sus desavenencias en ‘Supervivientes’, la relación entre Hugo Sierra e Ivana Icardi estaba destinada a que nunca se fuera a recuperar. Sin embargo, parece que el tiempo ha puesto todo en su lugar y los dos concursantes se han vuelto a dar una nueva oportunidad. Desde que esto sucediera, hemos podido comprobar que la pareja está conociéndose y están más enamorados que nunca. En el día en el que su ex, Adara Molinero, y Gianmarco Onestini se dedicaban de todo menos cosas bonitas en ‘Sábado deluxe’, el uruguayo y la argentina afianzaban su relación.

Tras la final de ‘Supervivientes’, Ivana Icardi desvelaba en varios programas de Mediaset que no le importaría tener una conversación con Hugo Sierra y retomar de nuevo una relación. Y así fue. Ambos aclararon sus diferencias y desde entonces no paran de gritarle a los cuatro vientos lo enamorado que están. «¿Por qué eres tan guapo?», le dice la hermana de Mauro Icardi al ganador de ‘GH Revolution’. A lo que este responde de la forma más divertida y le indica que es porque ella está a su lado.

Gracias a sus redes sociales, hemos podido ser testigo de los románticos planes que hacen los dos tortolitos. «Me haces completamente feliz amor», «Me encanta mimarte«, «Nada está perdido cuando se tiene el valor de comenzar una vez más», «Te amo bebita», son solo algunos de los piropos que se dedican en sus respectivas cuentas de Instagram. Además, también han presumido de sus divertidos planes juntos: Desde paseos en los que aparecen de lo más acaramelados, pasando por deliciosas comidas y cenas, hasta abrazos de lo más apasionados.

Lo que sintió por Hugo no lo había sentido antes por nadie

Fue hace tan solo unas semanas cuando conocimos que Hugo e Ivana se habían dado una segunda oportunidad. «Lo que sentí por Hugo, y se lo he dicho a él, no lo he sentido por nadie” decía una Ivana en ‘Sálvame’ visiblemente emocionada. La pareja ya está barajando la posibilidad de vivir bajo el mismo techo. Han pensado sobre ello, pero a Ivana aún le da un poco de «miedo». Antes de dar este paso tan decisivo tendrían que decidir dónde se instalarían.

Asimismo, ha contado que una vez que se han alejado de la presión de ‘SV’ les está resultando más fácil seguir adelante con su noviazgo. La joven ha tenido tiempo para reflexionar sobre lo que los unió en las playas del Caribe. «Cuando estaba del concurso fuera pensaba todas las posibilidades, que si era interés, que si era una estrategia. Él no sabía si yo realmente estaba jugando. Pero quise esperar a que él saliera para que me diera explicaciones», señalaba. Una vez que se reencontraron, Hugo «se dio cuenta de la persona que era yo».

Hugo vive en Palma de Mallorca, donde también están afincados sus hermanos y su madre. Ella, por su parte, preferiría vivir en la capital. «Me gustaría mudarme a Madrid, porque en Italia no me siento… Mi madre vive en Canarias y tener a la familia cerca me ayuda», explicaba.Hugo Sierra le ha pedido perdón a Ivana por activa y por pasiva: «Reconozco que la cagué muchísimo y la traté muy mal no mereciéndola. Mis motivos no eran tan duros para lo que hice. No es justificable«.

Hugo y Adara llegan a buen puerto por el bien de su pequeño

Después de llegar a Honduras y tras la final de ‘Supervivientes’, Hugo y Adara pusieron rumbo a Mallorca para solucionar los temas referentes a la custodia de su hijo. Según comentó la ganadora de ‘GH VIP 7’ durante su intervención en ‘Sábado deluxe’, ambos han llegado a un buen acuerdo. «Ha puesto mucho de su parte y ha hecho que las cosas sean fáciles», reconocía.

Sobre la relación del padre de su hijo con Ivana Icardi, Adara sigue mostrando alguna que otra reticencia. En concreto, asegura que no ve con buenos ojos a la argentina después del trato que ha tenido con su madre en ‘Supervivientes’. Sin embargo, por el bien de su hijo considera que tiene que tener una conversación con ella.