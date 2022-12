Hugo Arévalo se ha convertido en uno de los protagonistas del final de año. El empresario está celebrando su primera Navidad en el foco mediático y hasta ahora había demostrado que no lo llevaba muy bien. Su relación con Tamara Falcó viene desde hace años, pero no ha sido hasta hace apenas unas semanas cuando está siendo perseguido por la prensa. Él ha preferido mantenerse en el anonimato y prueba de ello es que desde que se destapó que entre ellos hay algo más que una amistad desapareció del mapa. Luego se dejó ver, pero de una manera que no esperábamos. Y ahora, Hugo se muestra mucho más simpático con la prensa.

No sabemos si es por el espíritu navideño, pero lo cierto es que Hugo se dejaba ver durante la Nochebuena y no dudaba en desear «Feliz Navidad» a la prensa que se encontraba de guardia fuera de su casa. Hugo Arévalo ha demostrado que ha cambiado de actitud y se muestra de lo más amable con los medios de comunicación. Eso sí, no entra en contestar nada sobre su vida personal y guarda silencio al preguntarle cómo lleva estar en el foco mediático por su relación con Tamara Falcó. ¡Pincha el vídeo y mira la reacción con la prensa!

El empresario desea «Feliz Navidad» a los medios

Vídeo: Europa Press.