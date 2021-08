La joven está en Ibiza de vacaciones sacando partido a su faceta como ‘influencer’. Te enseñamos las fotos del hotelazo donde duerme.

Después de cuatro meses de duro trabajo dando la cara en televisión, Rocío Flores disfruta por fin de unas merecidas vacaciones. La joven ha tomado un avión rumbo a Ibiza donde ha sido convocada por una firma de moda para participar en un ‘shooting’ de moda junto a otras influencers. De este modo, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha combinado este viaje de trabajo con el placer. Porque en su escapada a la isla pitiusa se lo está pasando de maravilla.

Y es que durante su estancia se hospeda en un alojamiento de lujo a apenas unos metros de la playa y todas las comodidades para sacarle partido a una estancia de ensueño: una suite con cama extragrande, una terraza enorme con vistas al mar y un jacuzzi de diseño al aire libre en el que poder darse baños relajantes y espumosos en las noches o cuando le apetezca… En definitiva, un hotelazo de ensueño de esos que desearía para sí hasta el más austero de los mortales.

Basta con ver las imágenes del hotel donde duerme en sus días de desconexión de la tele para comprobar lo bien que se lo está montando la joven en calidad de ‘instagrammer’. A raíz de su salto a la pequeña pantalla, su número de seguidores ha subido como la espuma. A día de hoy siguen sus pasos más de 786.000 seguidores en Instagram. Son cifras que la convierten en un poderoso reclamo para las marcas que desean promocionar sus productos o servicios en las redes. Y que esta vez han querido contar con ella para posar con diseños de moda.

De hecho, el motivo que le ha llevado a la isla pitiusa es una firma de ropa y complementos. Hasta allí ha viajado junto a otras ‘influencers’, con las que ha demostrado que se lleva muy bien. Reina la armonía y Rocío Flores sonríe de nuevo después de meses de tensión defendiendo a Olga Moreno en el plató de ‘Supervivivientes 2021’ y esquivando las incómodas preguntas sobre la guerra entre sus padres delante de los focos.

InstagramEn las Stories de Rocío se puede ver un compendio de sus mejores momentos en Ibiza. Ha publicado vídeos de la habitación en la que se queda, sus cenas en los locales más de moda o los trapitos que está luciendo en la isla.

«Necesitaba volver a la vida normal, tener paz y desconectar un poco… He aprendido mucho estos 4 meses, ha sido muy muy duro pero a la vez he conocido gente maravillosa que me ha ayudado mucho. Solo quería daros las gracias porque a pesar de todo lo malo también he recibido mucho apoyo y muchas muestras de cariño y os estaré siempre agradecida 💙», confesaba hace apenas unos días, tras la victoria de Olga en ‘SV 2021’. Por fin esa desconexión ha llegado. ¡Y de qué manera! ¡Al máximo nivel!