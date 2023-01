Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya han dado comienzo a una nueva etapa de sus vidas en Arabia Saudí. Desde que el jugador fichara por Al Nassr, -donde fue recibido como una auténtica estrella en el estado Mrsool Park– él y su familia se han instalado en este país. Y hasta que se se ultiman los detalles para instalarse en el que será su nuevo hogar allí, la pareja y sus hijos se alojan en el prestigioso y exclusivo hotel Four Seasons, ubicado en el corazón de la capital saudita. Para que tengan en cuenta el nivel de gasto que supone la estancia es preciso tirar de calculadora. En este alojamiento, una suite junior con cama extragrande cuesta unos 3.150 euros la noche. Y aunque bien es cierto no todas las estancias tienen el mismo precio, no cabe duda de que sus días (y sus noches) en este lugar les salen a cantidades superiores a cinco cifras por noche. Ahí es nada.

Acostumbrados a vivir por todo lo alto, la pareja ha alquilado un total de 17 habitaciones, tanto para la familia como para su séquito de empleados, entre ellos asistentes, niñeras y equipo de seguridad. Este despliegue de habitaciones reservadas ocupa dos plantas completas del edificio.