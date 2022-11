Alba Carrillo y Jorge Pérez siguen siendo protagonistas de la actualidad, a pesar de que el exguardia civil ha revelado que su matrimonio sigue adelante. Su tonteo a la vista de todos, el roce de labios y una actitud que ha sido catalogada como «falta de respeto» ha sido comentada y debatida por colaboradores de televisión, al igual que en redes sociales. El tema parecía estar zanjado hasta que este martes Miguel Frigenti aseguró que Jorge Pérez tras abandonar la fiesta fue a casa de Marta López, donde durmió Alba Carrillo, una nueva versión de los hechos que da un giro a la historia. Si bien Jorge dijo haber llegado a casa a las 5 de la mañana, este miércoles Miguel Ángel Nicolás ha aportado luz sobre una polémica que no parece zanjarse. Y es que sus datos demuestran que las horas no cuadran.

El periodista Miguel Ángel Nicolás ha revelado que mientras «Alba Carrillo se fue con Marta López entre las tres menos cuarto y las tres de la mañana, Jorge se fue a las tres o tres y 10». Abandonaron la fiesta con muy poco tiempo de diferencia, aunque lo llamativo no es solo eso sino que existe una diferencia de dos horas desde el momento en el que deja la fiesta y llega a su vivienda, la misma que comparte con su mujer, Alicia Peña. Aunque Alba todavía no se ha pronunciado, sí que ha revelado que hay cosas de Jorge que no le han gustado en los últimos días. Un mal rollo que podría provocar que esta vez la sangre sí llegara al río y se descubrieran nuevos detalles de una noche que está en boca de todos.

Alba negaba este martes que no sucedió nada más de lo visto hasta ahora, eso sí, ahora hay quien da por hecho que podrían haber traspasado otras líneas. Ella mantiene que no han pasado «de un juego» y pide que no se dramatice, ya que ella también tiene un límite, una familia y está sufriendo al igual que el resto. «Somos amigos, pero estoy disgustada. Ha dicho cosas por detrás que me han molestado. Cosas que son innecesarias», dijo la modelo.

Miguel Ángel Nicolás le ha pedido a Jorge Pérez que cuente toda la verdad y le ha sugerido «que tenga cuidado porque se le podría caer el chiringuito». Cabe recordar que Jorge ha negado en todo momento que existieran besos entre él y Alba Carrillo, una versión a la que Alicia Peña, su mujer, ha dado total veracidad, tal y como reflejó ella misma en su escrito de redes sociales. «Jorge se tenía que haber apartado e irse, en el que SÍ, por supuesto se equivoca y me falta al respeto… pero en el que no ha habido beso, ni nada de lo que está diciendo… y han jugado con las imágenes para que así sea… TODO, TODO, TODO lo demás, las barbaridades que están diciendo y haciendo es MENTIRA», ha dicho la coach en un comunicado.