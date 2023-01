Este lunes, el plató de ‘El Hormiguero’ ha recibido la visita de Miguel Ángel Revilla. El presidente de Cantabria cumple 80 años y lo conmemora con la publicación de ‘Toda una vida’, un libro en el que hace un repaso de la actualidad social y política y regala al lector sus vivencias y reflexiones. Y del que ha hablado largo y tendido en el programa de Pablo Motos. Su intervención en el programa, como es habitual, ha estado cargada de momentos y anécdotas del político. Sin embargo, ha sido al final del programa cuando ha sorprendido a toda España al revelar que su mujer, Aurora Díaz, padece cáncer. Y para demostrarle su amor, le ha rendido un precioso homenaje.

Vídeo: Europa Press

«Te tengo que agradecer que aquel día del Pilar, que yo estaba muy tocado, te llamé y te dije: ‘No sé si voy a ir’. Porque la operaban de un cáncer al día siguiente. Ella me dijo: ‘Tienes que ir’. Pacté contigo que lo íbamos a hacer de una manera que no se afectara que estoy muy tocado», ha explicado Revilla. «La operaron. Y, bueno, está con la quimio. Pero con mucha raza. Y ha venido aquí porque es el amor de mi vida. Es una cosa increíble lo que tengo con esta mujer».

«Yo le saco 17 años. Yo no soy ni Tom Cruise ni Bertín Osborne ni esta gente. Cierto es que ella era muy partidaria mía porque estaba afiliada al partido y me tenía a mí como líder. Yo he tenido tres operaciones de riñón. En un programa de televisión, en ‘La Noria’, y alguien debió de intuir que yo necesitaba un trasplante de riñón«, continuaba diciendo. «Sorprendentemente, me llegan seis personas que se han ofrecido para donarme un riñón. Lo primero que hice fue preguntar quiénes eran esas personas y por qué lo hacían. ¿Quién es una de las personas que se presentó? Aurora Díaz, mi mujer. Ojo: en aquel momento yo no era presidente ni nada. Es más, era un tío al que muchos insultaban por la calle por no haber tragado y por no haber hecho un pacto».

Pablo Motos ha contado entonces cómo vivió él el día que el político le habló del cáncer de su esposa: «Me llamas muy tocado y me dices: ‘Pablo, mi mujer tiene cáncer y la tienen que operar. Y tú te viniste ese día que tenías lo de la Hispanidad. El rey te vio que estabas mal y te preguntó: ¿Qué te pasa? Esa noche viniste destrozado e hiciste un ‘Hormiguero’ acojonantemente bueno». Miguel Ángel Revilla, emocionado, apuntaba: «Por eso te dije que me prometieses que me traerías aquí en mi 80 cumpleaños y que traería a mi mujer conmigo«, destacaba.

La mujer de Miguel Ángel Revilla habla en televisión del cáncer que padece

Entonces, Pablo Motos saludaba a Aurora. En el intento casi se queda sin aliento: «Ha sacado fuerzas», ha dicho, sin poder reprimir las lágrimas. «Cómo se nota que eres amigo mío», le ha dicho Miguel Ángel Revilla. Así, se la lanzado a cantarle en directo unas rancheras. Tras esto, su mujer se ha levantado del asiento para reunirse con él. Y ambos se han fundido en un emotivo abrazo. «Estoy bien. Me han puesto el otro día medio litro de hierro en vena… Tengo una energía que te puedo seguir ya», decía la mujer del Presidente de Cantabria. Y relataba cómo en una de sus sesiones de quimioterapia vio a un niño de seis meses enfermo: «Yo le dije a la madre: Pobrecito. Si a mí no me pasa nada, al fin y al cabo. Siempre hay gente peor».