Gloria Camila ha querido tener a su madre presente luciendo una vestimenta con un homenaje muy especial a ‘La más Grande’. Te contamos todo

Para Gloria Camila, la pérdida de su madre fue un golpe muy duro. Son pocas las ocasiones que ha relatado el mazazo que fue para ella perder a su madre con tan solo diez años. De hecho, hace un tiempo en ‘Volverte a ver’ quiso compartir la bonita manera con la que se enteró de la muerte de su madre. “Pues nos fuimos mi hermano y yo a dormir a casa de mi tía, Carmen. A la mañana siguiente teníamos colegio y nadie nos había despertado, y me extrañó que no me llamaran ni nada». Fue en ese momento cuando su tía Carmen entró en el cuarto y de la manera más bonita y metafórica les confeso tanto a ella como a su hermano José Fernando que: “había una nueva estrella en el cielo, que mi madre se había ido. Fue muy duro”. Desde entonces su vida ha cambiado y la familia se ha roto en dos. Eso sí, ella siempre recuerda a la artista.

Este mismo miércoles, sin ir más lejos, ha querido homenajearla luciendo una original prenda. Se trata de una chaqueta vaquera customizada en la que aparece un dibujo del rostro de su madre y el de ella cuando era pequeña. Encima de ambos dibujos aparece escrito como si fuera un graffiti «La más Grande», mientras que en la parte inferior «mamá te quiero». Un homenaje de lo más inesperado el que ha tenido Gloria Camila con su madre. Y es que guardará esta chaqueta con mucho cariño por todo lo que representa.

Gloria Camila viste una chaqueta con la imagen de su madre

Tal y como podéis ver sobre estas líneas, el look elegido por Gloria Camila es de lo más llamativo por su original chaqueta, que es un homenaje a su madre, Rocío Jurado. «Hoy voy así por la vida«, escribía en el Story junto a dos emoticonos sonriendo. La joven, que ha vivido una infancia muy dura, siempre tiene en mente a su madre. A pesar de que siempre se ha mostrado muy hermética a la hora de hablar de su vida privada, y sobre todo de sus problemas familiares, hace un tiempo que le cambió el chip y en los últimos tiempos ha revelado algunos aspectos de su vida.

Tras la muerte de Rocío Jurado ella cogió las riendas de la familia. De hecho, en su momento reveló que veía a su padre llorar todos los días por lo que intentó darle todo su cariño para que así no se hundiese: “Dormí con él por las noches, en el lado de mi madre, intentaba que se sintiese querido, que no le faltase tanto”, aseguraba. Además, tras la muerte de su madre y con el paso de los años, dejó de tener alguna relación con su hermana, Rocío Carrasco. Ahora su relación es inexistente.

La nueva vida de Gloria Camila

Ahora la joven, está viviendo su mejor momento personal y profesional. De hecho, está grabando los primeros episodios de la que será su primera telenovela en La 1. La hija de Rocío Jurado debutará como actriz en ‘Dos vidas’, la nueva serie diaria de La 1 producida por RTVE y Mascaret Films en colaboración con Bambú Producciones. De hecho, la joven ya ha comenzado el rodaje de la serie. En dicha ficción, dará vida a Cloe y, de momento, se desconoce cuál será su historia, aunque sí que hemos podido conocer que no será una de las actrices protagonistas de la serie.

RTVE ha distribuido las primeras fotos del rodaje que ya ha dado el pistoletazo de salida. De hecho, incluso nos han descubierto que el Parque Rural de Anaga (Tenerife) y exteriores en Madrid, escenario de las primeras escenas de la serie, ambientada en la España actual y en la colonia de Guinea Española en los años 50. Gloria Camila ya ha comenzado esta nueva etapa de su vida, por la que está muy ilusionada.

Por otra parte, en el aspecto personal, ha encontrado el amor de la mano de David García, con quien ha cumplido su primer año de noviazgo. Un chico discreto y totalmente ajeno a los medios de comunicación. A pesar de que han intentado llevar su relación con la máxima discreción posible, la joven no ha dudado en ningún momento en gritar su amor a los cuatro vientos cuando ha sido necesario. Cenas románticas, escapadas, un sinfín de besos… pero sobre todo mucha complicidad. así se podría resumir el primer año de amor de la pareja.