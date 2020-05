Miguel Ángel Muñoz lleva nueve semanas confinado con Luisa, hermana de su bisabuela. Esta mujer de 95 años lo cuidó cuando él era pequeño. Por eso entre ellos hay una relación de cariño tan grande que el actor no dudaba en trasladarse a su piso cuando se decretó el Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo. Desde entonces, el ganador de la primera edición de ‘MasterChef Celebrity’ comparte un montón de videos con su tata. Las imágenes han resultado tan divertidas y entrañables a los usuarios de las redes que el actor y su tata se han convertido en un fenómeno de masas. Su bonita historia ha cruzado el charco, incluso, y ha llegado a Estados Unidos.

El programa de televisión ‘Despierta América’, de Univisión, se ha hecho eco de los posts que comparte el actor con su querida ‘tata’. «Ella, en mis primeros años de vida, nos echó una mano», contaba Miguel Ángel a uno de los espacios estrella de la televisión en español del país americano. Y es que las redes sociales no tienen fronteras, y ya muchos usuarios latinos de dicha nación siguen a tan singular pareja en Instagram.

«Me ocupo de ella desde hace muchos años»

«Cuando tocaba confinarse creí que lo más coherente era venir a confinarme con ella. Yo me ocupo de ella desde hace muchos años. Ya desde hace unos cuanto tengo a dos personas contratadas para que la atiendan de día y de noche. No puede estar ni un minutito sola. Está perfectamente, pero por temas de movilidad se puede caer en cualquier momento», ha revelado el actor en ‘El Hormiguero 3.0’, donde ha charlado con Pablo Motos de lo bien que se lo pasa con su ‘tata’. «Ella y yo pasamos mucho tiempo juntos desde siempre. Estar juntos está siendo algo maravilloso».

«Lo del programa ‘cuarentata’ se ha ido de las manos absolutamente», confesaba en el espacio de Antena 3. «La ‘tata’ tiene 80.000 seguidores. Le escriben cartas de todo el mundo. Nos lo pasamos muy bien. Nació desde el amor y del corazón por hacer el bien, para que la gente se quedase en casa».

Todos los días se conecta con su ‘tata’ en directo

En los videos que Miguel Ángel Muñoz sube a sus redes sociales con su ‘tata’ hacen un poco de todo: cantan, hablan con famosos en directo… «Todos los días a las seis y cuarto de la tarde, desde ‘Soy la Tata real’, su perfil de Instagram, nos conectamos y pasamos un buen rato. Y sentimos que la gente que lo está pasando tan mal desconecta y hablamos de la vida, nos disfrazamos, bailamos, reímos», señalaba en el programa de Motos. «Y desde el principio dedicamos un minuto de silencio a toda la gente que se ha ido por la pandemia y por otras causas y por los familiares que no han podido despedirles en condiciones. Eso nos emociona mucho».

Yo me vine a vivir con ella porque conmigo es como está más feliz. Ahora podría decir que está en el mejor momento de su vida

Así es un día con su ‘tata’

El intérperete ha contado cómo es su día a día con su ‘tata’. «Nos separan 60 años de diferencia. Alrededor de las siete de la mañana ya abre los ojitos, se queda un poquito en la cama, va al servicio, quizás se vuelve a acostar. A las nueve de la mañana nos levantamos. Nos vamos al baño. Le hago un masajito de cabeza, que le encanta. La peino, nos lavamos la boquita, empezamos a estirar un poquito el cuerpo mientras le preparo la medicación y el desayuno. Nos sentamos y le planto la misa del Papa grabada alrededor de las diez y media. Yo pongo una esterilla de yoga detrás y me pongo a hacer posturas de yoga. Cuando acaba la misa empieza a hacer los deberes, como ejercicios de memoria cognitiva. Todos los días escribimos la fecha, el día…»

Las jornadas dan mucho de sí. «De ahí nos vamos a la ducha. Nos duchamos, nos ponemos guapos, damos un paseíto. Bajo a comprar si no he comprado. Me pongo a preparar la comida. Le pongo una peli de las antiguas. Nos tomamos un aperitivo. Voy cocinando. Cocino, comemos juntos, que está comiendo de maravilla… Damos otro paseíto por los pasillos de la casa o vemos las plantas. Descansa una horita. Yo friego, preparo el programa, se despierta. La peino, nos vestimos, hacemos el programa. Y así hasta que se acuesta todos los días», relataba.

«Nos lo pasamos los dos igual de bien»

Miguel Ángel Muñoz está disfrutando al máximo de su particular confinamiento con su familiar. «Nos los pasamos los dos igual de bien. Ella está en el mejor momento de su vida y lo que le hace más feliz es estar conmigo. Estamos juntos las 24 horas del día. Es maravillosa, es muy especial».

Cuando el aislamiento llegue a su fin, el actor regresará a su domicilio, pero intentará seguir haciendo el programa con su ‘tata’, aunque sea una vez por semana. «Mi desescalada de aquí podría ponerse un poco triste, y lo haré con mucha cautela. El programa ya le he dicho que no lo haremos todos los días, pero lo vamos a seguir haciendo. No solo a ella le viene bien. Hay mucha gente que ha empatizado con ella. Mientras ella se divierta lo seguiremos haciendo».