A pesar de llevar muchas décadas en la televisión, Paz Padilla se ha mostrado siempre muy hermética a la hora de hablar de su vida privada. La presentadora de ‘Sálvame’ se ha enfrentado a su año más difícil después de tener que despedirse de los dos amores de su vida: su madre, Lola Díaz, y su marido, Antonio Juan Vidal.

La también actriz de ‘La que se avecina’ vivió una auténtica historia de amor de película junto al abogado, al que tachaba de ser su alma gemela, a pesar de que durante varios años estuvieron separados. Su marido lo era todo para ella y prueba de ello es la gran cantidad de imágenes que la presentadora nos regalaba con él en sus redes sociales. Paz Padilla y Antonio Vidal han protagonizado una historia de amor que parece sacada de los mejores cuentos de hadas.

Presumía de su amor y gritaba a los cuatro vientos lo enamorada que estaba de su marido. A pesar de querer mantener su relación en un discreto segundo plano, lo cierto es que la humorista se pronunciaba sobre su historia de amor alguna que otra vez en ‘Sálvame’. «Parece que nunca se ha separado de mí, todo lo que he sufrido y he pasado en el amor ha sido para encontrarme con él. Él no quiere que hable de él porque tiene su mundo, es abogado», ha relatado en los diferentes programas de Mediaset.

Se entendían y sabían lo que sentían en todo momento. La distancia no era un problema para ellos, a pesar de que les costaba mucho separarse el uno del otro (aunque fuera solo por algunas horas). «Cada momento vivido con el me pone boca bajo, es mi Neptuno. Se que recorrería miles de océanos para estar conmigo, me protege de todas las tormentas, quisiera evitarme los tsunamis que te da la vida. Cuando éramos chiquititos, me hacía agarrarme a sus hombros y me sumergía debajo de las aguas. Yo me agarraba a su pecho y el me llevaba a sus espaldas mientras recorría el fondo del mar, me hacía sentir una sirena libre en la espuma de nuestro paraíso, las playas de Zahara de los Atunes. No hay ser más noble, bondadoso y generoso como él», son las últimas palabras que Paz Padilla le dedicó a su marido el pasado 14 de febrero con motivo del día de los enamorados.

Un amor de juventud con tres bodas

Paz Padilla y Antonio Juan Vidal se conocieron cuando eran muy jóvenes, ella tenía 14 años y él 17. Sin embargo, el amor se rompió debido a la andadura televisiva de la humorista, algo que al principio jamás entendió el abogado. Sin embargo, sus sentimientos volvieron a reactivarse 20 años después cuando se reencontraron. Desde entonces, han vivido presumiendo de su amor y alejado del foco mediático.

Tal y como Padilla ha relatado en varias ocasiones, se llegó a casar con Antonio Vidal hasta en tres ocasiones. Cuando tan solo tenía 15 años, algo que su madre no supo hasta hace poco: «Él estaba estudiando Derecho y me dijo que si me casaba con él». Sin embargo, no fue hasta años después cuando sellaron su amor en India. La tercera vez fue el pasado 8 de octubre de 2016 en Zahara de los Atunes (Cádiz) a pie de playa. Una boda de cuento de hadas que se celebró en la más estricta intimidad. Varios de sus compañeros de profesión, como Eva Isanta, Víctor Palmero, David Valldeperas, fueron testigo de su enlace.