Tras hacerse públicas las fotos de Clara Chía y Piqué dándose besos en un concierto de Davi Martín, la historia de amor entre el futbolista y su nueva novia parece no tener freno. Gerard Piqué apuesta de manera clara por su romance con la joven, de 23 años, con la que ya convive en el apartamento de soltero que tiene en el centro de Barcelona. La pareja no solo comparte su día a día en su recién construido nidito de amor. Además, ya ha introducido a los hijos que él tiene con Shakira en sus rutinas cotidianas.

Según ha asegurado Jordi Martin en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ de la cadena Univisión, los pequeños Clara Chía mantienen una excelente relación: «Al parecer se llevan bien porque cuando Piqué los lleva a las oficinas de Kosmos, es Clara quien se encarga de ellos”. El paparazzi asegura que el defensa del FC Barcelona y su nueva novia se han trasladado al dúplex que este compró en la ciudad condal en el año 2009 por 4.5 millones de euros. Una vivienda que ahora es el nuevo hogar de la pareja, y en el que los pequeños Milan y Sasha empiezan a compartir sus primeras horas con su ‘madrastra’. Otra de las personas que suele frecuentar la residencia es el padre de Clara, un reconocido abogado de la ciudad a quien se ha visto entrar en el edificio en varias ocasiones para visitar a su hija.

Piqué y Shakira siguen negociando un acuerdo sobre la custodia de los dos hijos que tienen en común

Mientras Piqué y Shakira llegan a un acuerdo a través de sus abogados, la vida continúa y ambas partes prosiguen adelante con sus respectivas vidas. El deportista no esconde su idilio con Chía. La cantante colombiana, por su parte, se centra en su trabajo y en sus hijos. Una de las grandes incógnitas ahora es saber si la artista conseguirá llevarse a sus hijos a Miami, donde tiene una mansión. Sin embargo, esta idea no es del agrado del catalán. Este se niega de manera rotunda: quiere estar cerca de ellos y no piensa renunciar a verlos a diario. «Se ha producido una reunión entre Shakira y Piqué, frente a frente, con sus respectivos abogados. Por lo que me comentan, fue una reunión bastante tensa. Dicen que Piqué se mantuvo muy firme en no querer que residan en Miami», ha asegurado Jordi Martín en el citado espacio de televisión.

Al parecer, Gerard Piqué y Clara Chía se conocieron en una reunión que organizó el futbolista para sus empleados en Kosmos, su empresa de eventos deportivos. Él habría quedado prendado por ella y no tardó en pedirle su número de teléfono. Clara trabajaba como camarera en la discoteca Los Traviesos de Barcelona, adonde Piqué iba a visitarla a espaldas de la cantante.