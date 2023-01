Hommer Laffoon, nacido el 2 de marzo de 2002, se ha convertido, a sus 20 años, en el portavoz de la familia tras la muerte de su madre. El joven es hijo de Anne Heche y Coleman Laffoon, una de las exparejas de la intérprete. Se casaron en 2001, poco después de empezar su relación, y tuvieron un hijo juntos, Homer. Su matrimonio se rompió seis años más tarde.

Este viernes, Hommer ha advertido que no tiene intención de volver a usar el perfil de Instagram de su madre a menos que tena algo importante que decir: «No tengo pensado utilizar esta plataforma muy a menudo, pero sé que le encantaban sus fans, le encantaba escribir (escribía sin parar) y no me parecería bien no hacerlo en un momento como este».