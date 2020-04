Las hijas de Kiko Rivera e Irene Rosales han tenido un comportamiento ejemplar durante esta cuarentena. Las pequeñas Se han portado especialmente bien, tanto, que ha sido la mismísima Guardia Civil quien se ha personado en la tarde de este domingo en su domicilio de Sevilla para hacerle entrega de un diploma que reconozca su buen hacer durante el confinamiento, como así han hecho también con muchos otros niños del territorio español.

Una bonita iniciativa que ha hecho especialmente ilusión no solo a las pequeñas, un ejemplo a seguir para todos, sino que también a sus padres, que no tuvieron reparos en inmortalizar este importante reconocimiento oficial en tiempos del coronavirus con una fotografía, captada por el propio Kiko Rivera con su teléfono móvil. Las hijas de Irene Rosales y el Dj no cabían en sí de felicidad por este momento que rompía la rutina de sus días de confinamiento.

Y, continuando con el ejemplo que han ofrecido a sus convecinos y que viene recogido oficialmente en el diploma que la Guardia Civil les ha entregado, nada más terminada esta especial visita, la familia al completo ha regresado al interior de su casa a continuar contribuyendo con ello a parar la curva de contagios y que esto tenga un final feliz lo antes posible.