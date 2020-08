La hija de Manolo Escobar ha dado detalles acerca del momento en el que sus padres la adoptaron cuando solo tenía tres días de vida.

La hija de Manolo Escobar ha sido la invitada de excepción al capítulo de ‘Lazos de Sangre‘ en el que se ha hecho un repaso sobre los episodios más relevantes de su vida. Tras revelar sus inicios como artista y adentrarse en el problema económico al que tuvo que hacer frente después de avalar a unos amigos por los que perdió 200 millones de pesetas, el espacio de Televisión Española se ha centrado en su adopción. Vanessa García llegó a la vida del cantante y de su esposa, Ana, con tan solo tres días, sin embargo, muchos años después de este proceso ha sido ella misma la que ha revelado detalles y secretos jamás contados sobre ello.

Después de comentar que no tiene y no ha tenido ninguna intención de conocer a sus padres biológicos, Vanessa ha revelado que cuando ella era una niña sus progenitores tuvieron que afrontar momentos muy difíciles. «Ha habido personas que se han presentado en televisión diciendo que eran mi madre biológica«, ha comentado. La periodista llegó 19 años después de que Manolo y Ana se dieran el ‘sí, quiero’ y fue, sin duda alguna, el mejor regalo para ambos.

La propia Vanessa ha comentado por primera vez en televisión que su llegada a la familia Escobar no se hizo pública hasta que llevaba algunos meses junto a ellos por un motivo más que de peso. «Tardaron 6 meses en darme a conocer porque por Ley tienen seis meses los padres para echarse atrás», decía la hija de Manolo. Y es que sus padres biológicos podían haber reclamado a su hija en esa etapa, por lo que el artista quiso evitar a toda costa que la adopción de su hija saltara a los medios de comunicación. «Esperaron a que todo se asentara», ha comentado Vanessa.

Datos que, en cierto modo, hicieron que su llegada secreta a la familia de Manolo Escobar no fuera fácil. Tanto es así que incluso hubo quien llegó a acusar a la pareja formada por el cantante y su mujer de haber comprado a su hija. «La única vez que yo he visto llorar a mi madre fue cuando una mujer le dijo que me había robado. Ella me dijo que jamás habían pagado por mi adopción», ha apuntado Vanessa. Aunque estas no fueron las únicas acusaciones a las que tuvieron que enfrentarse. Muchos años después y ya cuando Manolo había fallecido, hubo una mujer que le reclamó su paternidad a través de los tribunales. «Mi madre se tomó a risa la demanda de paternidad», ha aclarado Vanessa.

Fue a finales del pasado año cuando la Justicia se pronunció: María Eva García Figueras no es hija biológica de Manolo Escobar. Así lo determinó finalmente la jueza de Primera Instancia número 54 de Madrid, tras un juicio discreto que se celebró el pasado mes de noviembre. Tras atender la petición de la demandante y después de escuchar su versión de los hechos y analizar los datos que se ofrecían como prueba, determinó que no existen pruebas concluyentes para establecer que esta mujer de Gijón, de 59 años, sea hija biológica de Manolo Escobar, como así afirmaba.

El cantante, que falleció en 2013, finalmente no tiene una hija más, como así pretendía demostrar María Eva García Figueras hace dos años, cuando inició un proceso legal en su ciudad para tratar de conseguir el reconocimiento por parte de la familia del artista y, de paso, también lo que le correspondería de su herencia. Sin embargo, todo se ha quedado en nada, al determinarse que no es hija suya, por mucho que así lo creyese.

La madre de María Eva y Manolo Escobar supuestamente vivieron una historia de amor en 1960 en Barcelona. Fruto de su amor habría nacido ella, pero una juez determina que en esto nada ha tenido que ver el cantante. Incluso contó con pruebas de ADN facilitada por los hermanos del artista, dado que él fue incinerado, demostrando con ello la falta de parentesco genético entre Manolo Escobar y su supuesta hija. Además, por otro lado lo compararon con una biopsia de Manolo que todavía permanecía en un hospital, pues tienen la obligación de guardarlo durante diez años, según ha comentado la hija del cantante.