Dentro de apenas unas horas, Gema, la hija de Ana María Aldón, se sentará en el ‘Deluxe’ para contar todo sobre la relación de su madre con José Ortega Cano. Su decisión, seguro, no hará ninguna gracia a Gloria Camila Ortega, con la que no mantiene una buena relación. No se llevan bien e incluso la hija del torero la ha bloqueado en su perfil de Instagram. Al parecer, la hija de la diseñadora utiliza feos descalificativos cuando habla de ella con terceras personas. Así lo ha desvelado este viernes María Patiño. “Es verdad que Gema le manda un mensaje a Gloria Camila de muy mal gusto. Me consta que Gloria lo ha enseñado y me parece bien. De hecho, tengo un compañero que lo ha visto. Es un mensaje inoportuno, porque para mí cualquier insulto es inoportuno, me da igual que te llamen cerda, que te llamen burra, pero la palabra que utiliza es cerda”, ha asegurado la periodista.

La gallega ha contado este dato al destapar que conoce la existencia de mensajes que Ana Aldón envió supuestamente a alguien de su entorno el día que Gloria Camila confesó públicamente que no se pondría los diseños de Ana María Aldón. «Yo puedo contestar a cualquier persona sin llamarla cerda. No puedo aplaudir que una persona llame cerda a otra», puntualiza Patiño. Por su parte, Rafa Mora ha dado la razón a Patiño y ha explicado que no ha visto el mensaje, pero “me consta que existe”. La guerra entre Gloria Camila y Ana Aldón viene de lejos, concretamente porque esta «no entiende el trato que se le da a Ana María en esa casa por parte de Gloria”, según el tertuliano.

Lo cierto es que la tensión en la familia es máxima. Hace unos días, Gloria Camila reaccionaba después de que Ana María rompiera su silencio en ‘Déjate Querer’ para confesar que ya no espera «nada» de su marido. «Con lo fácil que es dar una opinión sin tener necesidad de faltar al respeto. Y, por favor, ahorraros el venirme con historias del pasado para justificar vuestras actitudes del presente«, escribía en las redes sociales.

Las declaraciones de Gloria Camila llegaban después de que Gema Aldón revelara en televisión que la hija de Rocío Jurado la tiene bloqueada de WhatsApp tras mandarle un mensaje en el que le reprendía por su actitud hacia su madre. «No me gustan los gestos. Las miradas que tiene con mi madre. Las veces que nos hemos visto: hola y adiós. Ya está. Hay ciertas cosas que pasan. Algunas actitudes que pueden molestar más o menos. Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo soy de cortar esas situaciones», ha detallado la joven.

Una fuerte tormenta mediática azota al entorno de Ana María Aldón, quien ha lamentado que su marido no haya puesto límites a su familia: «Para mí una cosa importante hubiese sido que él hubiese dicho esta es mi mujer y la respetáis. Os guste más o menos. Es lo mismo que yo pido a mi familia sobre él. Él tenía que haberlo hecho. Al fin y al cabo el matrimonio somos dos personas».