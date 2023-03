Hiba Abouk confirma su separación de Achraf Hakimi en un comunicado: "Siempre he estado y estaré del lado de la víctima"

"He necesitado tiempo para digerir este shock", comienza diciendo Hiba Abouk. La actriz, que lleva varias semanas en absoluto silencio, por fin ha hablado y desvelado cómo se siente. No ha sido fácil desde que el pasado 27 de febrero se abriera una investigación contra su marido, Achraf Hakimi, tras ser denunciado por presunto caso de violación en París. Mientras el círculo del futbolista le defendía y creía en su inocencia, Hiba optó por dar un paso atrás. Ni una palabra de la intérprete. Hasta ahora. "Quiero aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan", añade en un comunicado que acaba de ver la luz este lunes 27 de marzo.

A pesar de que Hiba es consciente de que “en determinados temas o asuntos delicados el silencio puede favorecer", la actriz de origen tunecino quiere confirmar su ruptura y deslizar que se encuentra en trámites de divorcio con Hakimi. Una relación que llegó a su fin antes de que fuera denunciado. "Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia", explica en este demoledor escrito.

La actriz de 35 años y el deportista de 24 se casaron en el año 2019 y son padres de dos pequeños, pero su historia de amor no ha salido adelante. Ahora mantiene que tenía una necesidad perentoria” de explicarse, pues desea retomar su “vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible”. Ella, por su parte, no quiere echar leña sobre la situación de su marido, pero sí deja claro que ante todo estará siempre del lado de la supuesta víctima. "Queda confiar en el buen hacer de la justicia”, especialmente “dada la gravedad de la acusación”, y puntualiza: “Quiero recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas”. A continuación reproducimos el comunicado íntegro:

Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan. Y aun cuando en determinados temas o asuntos delicados el silencio puede favorecer, tengo la necesidad perentoria de explicarme, para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible, protegiendo por encima de todo a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad.

La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena. Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia. He necesitado tiempo para digerir este shock.

Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia.

Os ruego que respetéis mi intimidad y la de mis hijos en estas delicadas circunstancias.