Iker Casillas ha felicitado a su esposa, Sara Carbonero, con este mensaje tan especial a través de las redes sociales.

Desde hace varias semanas muchos rumores daban por finalizada la relación de Sara Carbonero e Iker Casillas, sin embargo, según ha podido saber SEMANA nada más lejos de la realidad. El matrimonio sigue feliz, centrado en su familia y en su trabajo y ajeno a cualquier rumor de crisis. Tanto que el jugador de fútbol ha aprovechado el cumpleaños de la periodista para compartir este hermoso mensaje con el que deja claro lo unidos que se mantienen en la actualidad. «37 inviernos. Muchas felicidades. ¡¡El baile sigue…hay que bailar hasta el final!!», ha escrito Iker Casillas en sus redes sociales junto a una preciosa fotografía de la también locura de radio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)

Tras muchos años juntos y con dos hijos en común, Sara Carbonero siguen celebrando la vida uno al lado del otro. Si bien hace algún tiempo no vivieron sus mejores momentos debido a los problemas de salud que tanto el portero como la periodista tuvieron, lo cierto es que lo superaron y en la actualidad siguen felices. Para ellos, compartir su vida o no en redes sociales es lo de menos, fuera de Instagram continúan con su vida en común y sin miedo al qué dirán. Quien sí se ha pronunciado han sido los amigos de la pareja, entre ellos Paula Echevarría o Isabel Jiménez, dos rostros conocidos que siguen muy cerca los pasos del matrimonio. Mientras Isabel, su «comadre» ha escrito «Pero cómo sois de bonitos», Paula dice «Y 37 veranos, que a ella no le falta ni uno. Felicidades», comentarios a los que también hay que sumar los de Rosa Benito, Bibiana Fernández o Poty Castillo.

Se desconocen los planes por los que apostará la pareja y sus dos pequeños para celebrar el 37 cumpleaños de la guapísima periodista. Eso sí, a buen seguro será en petit comité y en familia, tal y como marcan las restricciones en la capital. Muy ilusionada con las felicitaciones tan bonitas que ha recibido la colaboradora de Radio Marca, Sara ha compartido muchas de ellas en sus redes sociales como gesto de agradecimiento a todos ellos. Una de las que más ha llamado la atención es la de su hermana, Irene, quien ha publicado una tierna imagen de ellas cuando eran muy pequeñas y lo ha hecho junto a un texto que a Carbonero le ha emocionado profundamente. «Algún día me vengaré pero hoy no. Feliz cumpleaños y feliz vida amore. Te quiero», ha escrito Irene.

Dejaron atrás su vida en Portugal

Es el primero para el matrimonio en Madrid después de una etapa en Portugal. Ambos han logrado asentarse de nuevo en la capital también a nivel laboral y, aunque tanto ella como él sintieron una gran pena al dejar atrás su vida en Oporto, nadie duda que estaban muy ilusionados por volver a su país natal. Mucho más cerca de los suyos, con nuevos proyectos profesionales y con mucho futuro por delante, Sara Carbonero e Iker están tremendamente contentos en España.