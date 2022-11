Ignacio de Marichalar acaba de hacer frente a un problema que a buen seguro no habrían querido vivir jamás. Él, su mujer María Fernanda Fontcuberta y sus hijos acaban de ser desahuciados de la casa en la que vivían, una vivienda situada en una de las mejores zonas de Madrid. Tras estar muchos meses sin pagar la cuota mensual de alquiler, el hermano de Jaime de Marichalar fue desalojado junto a su familia del que era su domicilio este lunes y es que fueron denunciados por la propietaria después de mucho tiempo sin recibir los pagos pertinentes. Allí se ha personado la policía, aunque cabe señalar que todo ha sido pacífico y no se ha tenido que lamentar nada más que el propio desahucio.

Ignacio de Marichalar abandonó la vivienda incluso antes de que llegara la policía, siendo su mujer la que se encargó de todo este proceso. Allí se ha podido ver hasta tres camiones de mudanza, según han contado en ‘El programa de Ana Rosa’, donde han hablado con vecinos que, además, parecen no guardar buen recuerdo de Ignacio. Aseguran que no tenía buena relación con sus vecinos y «les hablaba mal», siendo solo sus hijos los que intentaron llevarse bien con el resto de la urbanización.

Cabe señalar que no es la primera vez que el hermano de Marichalar se ve en una situación similar, eso sí, en la parte contraria. Nos remontamos al año 2012 cuando él era propietario de un piso en Madrid que tenía alquilado a un hombre que no le pagó durante 15 meses su alquiler, lo cual se tradujo en 60.000 euros de deuda. «Este señor me debe quince meses de alquiler, que son ni más ni menos que 60.000 euros, y tiene una orden de desahucio que se ejecutará el 15 de diciembre», dijo el propio Ignacio hace ya 10 años. Hubo denuncias, supuestas agresiones y desacuerdos que en su día coparon titulares.

Aunque del problema que ahora se encuentra inmerso ha preferido no hablar, sí lo hizo en su día de este desahucio del que ahora se cumple una década. Negó la versión de su inquilino, quien no solo dijo que él le había agredido, sino que además explicó que le dijo de pagar a medias unas reformas en el piso, pero que luego se negó. «Lo único cierto es que hay una orden de desahucio, y que yo tengo derecho a poner anuncios de alquiler, pero este señor no hace otra cosa que quitarlos», apuntó a ABC. De momento tanto él como su familia permanecen en silencio y no han dado declaraciones al respecto.