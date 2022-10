La historia de Ana María Aldón y Ortega Cano parece estar más cerca de terminarse. Al menos ella la da por finalizada, prueba de ello, que ella dijera hace tan solo unos días que las disculpas de su todavía marido llegaban tarde. No quiere darle una nueva oportunidad, aunque sigan viviendo en la misma casa y compartiendo su día a día. Para ella la relación forma parte del pasado, aunque parece que con el torero no habría mantenido la conversación definitiva en la que se confirme el final de su relación. Él ha reconocido que ella no era feliz, siendo este uno de los principales motivos para que ya no hagan vida en común cuatro años después de casarse.

Vídeo: Europa Press

Aunque el hermano de Ana María prefiere no entrar en detalles, reconoce que deben llegar a un acuerdo por el bien de su hijo. El pequeño de 9 años es ahora el motor de ambos y harán lo posible porque no note la crisis en la que están sumidos desde hace meses, aunque sea un secreto a voces. Los dos siguen compartiendo domicilio con él y con Marina, la chica que les ayuda con las tareas del hogar y quien, a buen seguro, estará restando tensión en la convivencia.

Según explicaba el torero hace tan solo unos días él y su mujer apenas hablaban en su día a día. De hecho, se enteraban de cómo estaban a través de los platós de televisión, donde sí se confiesan acerca de su relación sentimental. «Ella no se comunica conmigo, hablamos poco», apuntó. Reveló entonces que no había consultado con abogados para oficializar su separación y volvió a insistir en que quería reconciliarse, una opción que a día de hoy Ana María ve imposible. «Daría cualquier cosa para que nosotros continuáramos como pareja, haciendo una vida normal, ella con su trabajo y yo con el mío. No me encuentro bien si no es así. Depende de los dos», comentó Ortega Cano. Sin embargo, esto no bastó para que Ana María le diera una nueva oportunidad, pero ¿llegará ese momento algún día? Solo el tiempo lo dirá.