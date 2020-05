Aitor Molinero, el hermano de Adara, ha sido uno de los hombres de los que más se hablado desde que su madre, Elena, decidiera ser concursante de ‘Supervivientes’. Aunque había preferido mantenerse en un discreto segundo plano durante el concurso de su hermana en ‘GH VIP’, ahora ha querido dar un paso más y aparecer en algunos medios de televisión.

El hermano de la ganadora de la última edición de ‘GH VIP’ ha hecho una videollamada con ‘Viva la vida’ para hablar de cómo está viendo a su madre en Honduras. No ha podido evitar las preguntas sobre la mala relación que tiene su madre con José Antonio Avilés, que ha sido el último expulsado del ‘reality’.

«No dudo que Avilés en la intimidad sea buen chico pero lo que veo en el programa es que es un confabulador, inventa, miente y lo peor de todo es que él mismo se lo cree. Yo diría hasta que es una persona peligrosa», dice de manera rotunda después de todo lo que ha pasado su madre con el colaborador de televisión.

Pero no ha sido lo único que ha comentado Aitor Molinero sobre el concurso de José Antonio Avilés. «Esto es algo que ha hecho con todos los concursantes. Ha hecho intensivos contra mi madre, ha hecho ataques contra mi madre, como el comentario que le ha dicho de «te voy a destrozar». Creo que estos comentarios deberían estar sancionados», dice haciendo un llamamiento a la dirección del programa.

Isabel Rábago no dudaba en recordarle a Aitor que Elena también ha alimentado esas polémicas, a lo que su hijo tenía que añadir: «Yo creo que mi madre no ha fallado, a mi madre si la atacas, evidentemente se va a defender. Yo no creo que mi madre haya faltado el respeto a nadie, simplemente se ha defendido».

La relación con su hermana, en cuestión

Suso Álvarez se ha interesado por la relación que mantiene Aitor con su hermana. El colaborador no sabe si las polémicas de Adara podría estar perjudicando a su madre. «Mi hermana tiene experiencia y sabe cómo manejar estos temas. Me parece que es una excelente defensora», dice rotundo.

No quiere contestar a Kiko Matamoros

«Vas muy en contra de mi madre y mi hermana, y a ti no te voy a responder ninguna pregunta», le dedicaba a Kiko Matamoros después de que este quisiera hacerle una pregunta sobre ‘Supervivientes’. «Pues mira, te voy a decir una cosa, eres un gran defensor de tu madre, más o menos como tu hermana, igual», decía con ironía Kiko Matamoros. Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que el colaborador ha querido mandarle un mensaje muy contundente al hermano de Adara: «Yo creo que solo por estrategia tendrías que responder con educación. Yo creo que es de ser muy maleducado… la edicación es producirse con correción, y tú te has producido muy correctamente».

La participación de la madre de Adara en ‘Supervivientes’ está sirviendo para destapar algunos secretos de su familia, sobre todo en el inicio del ‘reality’. Y es que según dijo Elena Rodríguez al comienzo, su hija y Aitor se repelen. Una información que Adara no pensó jamás que su madre revelaría y sobre la que habló en su canal de Mtmad cuando salió todo a la luz. Aunque en un principio su intención era la de no entrar en detalles, finalmente ha hecho una confesión que dejará boquiabierto a sus seguidores.

«Todo empezó hace años. Discusiones de hermanos, te dejas de hablar y se empiezan a acumular las cosas. La pelota se va haciendo más grande y llega un momento en el que te preguntas ¿qué ha pasado? No nos hablamos desde hace años«, comenzó diciendo. Ruptura que comenzó a gestarse durante la adolescencia y que Adara también achaca a tener personalidades muy dispares. «Él es muy diferente a mí, es más rebelde y yo soy más centrada. No es nada malo, simplemente somos diferentes (…)Para mi madre ha sido muy difícil, pero ella siempre decía que teníamos que arreglarlo y estar bien. Las cosas tienen que fluir y la vida pone todo en su sitio y no hace falta forzar las cosas. Ella tiene que respetar que no nos hayamos llevado bien, me sentía forzada. Puedo entender que la duela, pero hay que respetarlo», explicaba emocionada. Además, confesó que no tenía relación con su hijo.

Sin embargo, con el paso de los días, parece que los hermanos han llegado a un entendimiento y ahora se llevan mejor. De hecho, en la aparición de Aitor en ‘Viva la vida’, el joven ya habla de que Adara es una buena defensora de su madre. Lo que parece no haber cambiado todavía es la nula relación que Adara tiene con su padre, algo de lo que se confesaba en su último vídeo en su canal, del que ya se ha despedido.

«Tuve una infancia un poco dura. Estamos de buen rollo, así que voy a contar los buenos momentos. Me encantaba que mi padre me pusiera películas de dibujo», comenzaba diciendo sin poder seguir hablando. Rota de dolor, volvía con lágrimas en los ojos: «Esto me ha hecho conectar con lo que estoy viviendo con mi padre…», comenzaba confesando. «No quiero, no quiero… llevo muchos días aguantando y aguantando, sin echarlo… ya está. Últimamente siento mucho dolor, pero no lloro. Lo llevo ahí dentro y me doy cuenta de que lo estoy acumulando y acumulando. Tengo que coger un día y llorar hasta que los ojos me revienten y así a ver si me hago fuerte de una vez», decía disculpándose por el momento que acababa de protagonizar. Parece que esta historia no ha acabado… ¿Conseguirán padre e hija resolver sus diferencias?