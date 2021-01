El humorista de ‘Los Morancos’ es el protagonista del día después de que muchos lo hayan comparado con Rachel Levine, nueva integrante del equipo de Joe Biden.

Jorge Cadaval es el protagonista del día. Pero no porque haya sacado una obra de teatro junto a su hermano, César Cadaval, ni tampoco porque haya publicado un nuevo vídeo paradia en YouTube. El integrante de ‘Los Morancos’ se ha convertido en viral después de que muchos se hayan dado cuenta del gran parecido que tiene con Rachel Levine, que será la que lleve el Departamento de Salud y Servicios Humanos del nuevo gobierno de Joe Biden. Este miércoles, precisamente, toma posesión como nuevo presidente de Estados Unidos.

Rachel Levine será la primera persona transgénero en ocupar un cargo un cargo en la Casa Blanca en caso de que finalmente sea aprobado por el Senado. A pesar de que aún se desconoce si se llevará a cabo su aprobación, ya ha corrido como la pólvora las imágenes de esta doctora.

Tanto es así que ha llegado a España. A los internautas les ha llamado la atención por el parecido que tiene con el integrante de ‘Los Morancos’. Twitter no ha parado de hacer montajes comparando a la doctora estadounidense con Jorge Cadaval. «Y la nueva subsecretaria de Salud de Joe Biden es… ¿Jorge Cadaval, de Los Morancos?», escribía un tuitero.

Y la nueva subsecretaria de Salud de Joe Biden es… ¿Jorge Cadaval, de Los Morancos? https://t.co/kIzJ3kbkq0 — marisol (@Solperezmadrid) January 20, 2021

Pero no es el único tuit sorprendente que hemos podido leer al respecto. «Joe Biden acaba de elegir a la Dra. Rachel Levine de Pensilvania para que sea su Subsecretaria de Salud. Pero todos sabemos que es Jorge Cadaval, de los Morancos», escribía otro internauta junto a una imagen en la que vemos que guarda un gran parecido con el humorista.

El asombroso parecido de la nueva subsecretaria de Salud de EEUU con nuestro Jorge Cadaval 😲https://t.co/oMQf5F8iwc — MILA SERRANO (@MILAPOPPINS) January 20, 2021

Ha sido tal el escándalo que ha llegado hasta las redes sociales de Jorge Cadaval. Demostrando su sentido del humor habitual, el integrante de ‘Los Morancos’ se ha visto obligado a grabar un vídeo para las redes sociales, pidiendo que no le confundan con la nueva integrante del equipo de Joe Biden: «Congratulations for the new job… Y desde aquí quiero decir que no soy yo. Yo soy Jorge y ella es Rachel, y ya está, no confundirme más. Os lo pido por favor», decía como llamamiento.