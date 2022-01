Olga Moreno huye de la polémica. Tanto es que justo después de que se confirmara que Antonio David ha rehecho su vida con otra mujer, la empresaria cerró a cal y canto su tienda. Colgó un cartel de ‘cerrado por enfermedad’ y advirtió a sus clientes de que permanecería así hasta el próximo lunes 17 de enero. Si bien ella solo ha roto su silencio para felicitar por su cumpleaños a su amiga, Marta López, su familia sí se ha pronunciado tras lo sucedido con Antonio David Flores. Ha sido su hermana Silvia, quien a través de sus redes sociales ha escrito un mensaje muy llamativo, pues aunque no carga directamente contra su ya excuñado, sí que afirma sentirse decepcionada. «La decepción es una emoción que se despierta en una persona al incumplirse una expectativa construida, generalmente en torno al comportamiento de otra persona o en relación a algún acontecimiento», ha escrito. Unas palabras a las que añade cómo se siente: «No es enfado, es decepción y eso es peor».

De sobra era conocida la buena relación que tenía Antonio David Flores con su familia política, tanto antes como después de su ruptura con Olga. Dos décadas juntos habían unido mucho a los familiares, por lo que, a pesar del fin del matrimonio, se seguían teniendo un gran cariño. Sin embargo, la confirmación de la relación de Antonio David y Marta Riesco podría haber hecho saltar todo por los aires. Prueba de ello la última reflexión que ha compartido Silvia Moreno justo el día en el que se ha conocido que el malagueño y la periodista viven juntos. Aunque ella no es muy activa en su perfil, ha hecho una excepción para hablar de sus sentimientos en uno de los momentos más duros para Olga Moreno.

Cabe señalar que no existen unas fotos que confirman su romance, sino también un comunicado emitido por el propio Antonio David en el que admite que están «construyendo una relación él y Marta». Un escrito en el que no entra en detalles sobre su nueva historia de amor, pero en el que sí ha tenido unas bonitas palabras hacia Olga, la madre de su hija Lola. «Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado caminos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo», comienza diciendo el ex guardia civil en un texto que inevitablemente ha copado titulares.

Olga Moreno ha pasado página

Horas antes de que saltara a los medios de comunicación la noticia, Olga Moreno confirmó que pasaba página. La hispalense desea mirar hacia el futuro y cerrar capítulos que no la dejan avanzar y es que su matrimonio con Antonio David ya forma parte del pasado. «La vida es un libro. Hay capítulos tristes, felices, aburridos y llenos de emoción… Pero si nunca pasas de página, nunca sabes qué te deparará el siguiente capítulo”, apuntó.

Te interesará saber...