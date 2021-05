Conchi Ortega Cano confiesa que mantiene una muy buena relación con Rocío Carrasco y asegura que habla con su hermano cada noche

El documental protagonizado por Rocío Carrasco bajo el nombre ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ sigue dando mucho de que hablar. La hija de Rocío Jurado está contando su historia y haciendo un repaso de cuáles fueron los diferentes enfrentamientos con algunos de sus familiares. Han sido ya varios nombres los que han salido a la luz en la docu-serie. Algunos de ellos han sido Rosa Benito, Amador Mohedano, Gloria Mohedano y su marido o el mismísimo José Ortega Cano. A pesar de que Rociíto aseguró que en un principio quería mucho al torero, la historia se truncó y ahora ambos no se hablan. Pero, ¿qué pasa con el resto de la familia de Ortega Cano? ¿Mantienen relación con la hija de la Jurado?

La hermana de José Ortega Cano, Conchi Ortega Cano, habla por primera vez frente a las cámaras desde que se emitiera la docu-serie. La mujer cuenta cómo es la relación con su hermano y además desvela si mantiene algún tipo de contacto con Rociíto. Por otra parte también comenta cómo ve la relación entre madre e hija, refiriéndose a Rocío Carrasco y Rocío Flores. No te puedes perder sus declaraciones en el vídeo que compartimos a continuación. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Conchi asegura que sí mantiene relación con Rocío Carrasco

Sobre su relación con Rocío Carrasco, la hermana de Ortega Cano asegura que sí mantienen una relación, pero aclara que no se ven todos los días. «Sí, claro, pero tampoco es la panacea», dice para después pasar a aclarar: «Tenemos una relación, pero no nos vemos todos los días, yo ahora mismo hacía mucho que no la veía, desde que fui a lo del teatro«. Para Conchi Ortega Cano lo más importante es la familia y por eso asegura que madre e hija deberían cerrar filas y reconciliarse tras tantos años separadas.

«Lo tienen que hacer es arreglarlo, la hija y la madre, de verdad. Mira es que me pongo a llorar, no quiero hablar de eso, no hay otra cosa mejor que llevarse bien, con quién sea. Yo con mis hermanos me llevo estupendamente y con mis sobrinos y con mi hermana, con todo el mundo. No quiero disgustos», dice refiriéndose a la relación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores.

Solo tiene buenas palabras para su hermano, José Ortega Cano

A pesar de contar cuál es su verdadera relación con Rocío Carrasco, Conchi Ortega Cano ha asegurado que no está viendo el documental protagonizado por la hija de la Jurado. Ella misma asegura que no quiere disgustos, por lo que este podría ser el motivo principal de no querer ver la emisión. Y es que alguna de las cosas que cuente Rociíto le pueden hacer daño tanto a ella como a su hermano, José, con quien asegura que mantiene una excelente relación. «Yo no sé, mi hermano el pobre es tan buena gente que él no habla de nada. A mí me llama todas las noches, le digo José te tenías que llamar San José, es muy buena persona», dice teniendo solo buenas palabras para el diestro.

El torero también habló de la relación de Rociíto con sus hermanos

Precisamente poco tiempo antes de que Conchi Ortega Cano hablara y confirmara su relación con Rocío Carrasco, el torero hacía lo mismo. En el último episodio de la docu-serie, Rociíto aseguró que mantenía todavía una buena relación con algunos miembros de su familia Mohedano, pero también confirmó que lo hacía con los Ortega Cano. Algo que el propio diestro ha querido confirmar.

Vídeo: Europa Press.

José Ortega Cano afirma que Rocío Carrasco tiene buena relación con sus hermanos Conchi y Paco con un conciso y rotundo «sí». El torero mantiene en secreto qué cuentas pendientes tiene con la hija de Rocío Carrasco y advierte entre risas: «Ya lo sabrán más adelante». Parece que tiene algo que contar, pero por ahora prefiere mantener su silencio.

Rocío Carrasco confesó que a pesar de que no tiene ninguna relación buena con Ortega Cano, sí que tiene cuentas pendientes con él, pero que se sabrán más adelante. La hija de Rocío Jurado explicaba que con el torero no tiene relación, pero que sí mantiene contacto con algunos de sus hermanos.