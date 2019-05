12 ¿Qué espera Javier Santos?

Por su parte, Javier Santos ha asegurado en varias ocasiones que el tema económico no es lo que más busca. «Me parece fatal hablar de dinero. Con todo lo que me está pasando, a mí la única herencia que me interesa de mi padre es la genética de hecho, me estoy informando del genoma humano y me gustaría saber«, aseguró en una entrevista a ‘La Razón’.