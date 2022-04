Rocío Flores ha pasado su peor día en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, donde ha confesado sentirse decepcionada con Olga Moreno por no haberle avisado de que iba a dar una entrevista para SEMANA. Después de pasar un rato complicado, la joven tenía planeado acudir a casa de su tía, Gloria Camila, donde se quedará a dormir este miércoles, ya que por la tarde estará en el plató de ‘Ya son las ocho’.

Con rostro serio, la joven se bajaba del coche privado que le ha llevado hasta la casa de su tía. Ha esperado a que el chófer le diera su maleta para caminar hasta la puerta de entrada a la urbanización. No ha querido decir nada y se ha limitado a decir «adiós» antes de entrar. No están siendo unos buenos momentos para Rocío Flores, que se siente decepcionada por la manera de hacer las cosas de la expareja de su padre, Antonio David Flores.

El plan de Rocío Flores tras hablar de la entrevista de Olga Moreno

Vídeo: Europa Press.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha querido hacer un apunte y ha desvelado qué es lo que realmente le ha decepcionado. «Olga viene al cumpleaños de mi padre, que se celebró el domingo. No me entero de la entrevista hasta el lunes. Lo que me ha decepcionado realmente es que Olga diga que va al cumpleaños, hace un posado con mi padre sin que mi padre supiera el contenido. Y yo llego al cumpleaños sin saber nada», ha dicho rotunda, muy afectada porque Olga no le dijera nada antes.

«Todo lo que estoy diciendo aquí lo sabe ella. He estado hablando con ella. No sé cómo se queda Olga. La que se encuentra con vergüenza ajena soy yo. He tenido que dar la cara por todos», apunta. Ha tenido claro en todo momento que no iba a decir en el plató nada que no supiera ya Olga Moreno. Y ha recalcado que la perjudicada siempre es ella y que ya no puede más: «Estoy decepcionada con toda mi familia, con mi padre, con Olga, con Marta, con todos. Me siento engañada por todos».

Harta de mirar por los demás

Deja claro que ella siempre ha tratado de mirar por su familia y cuando ha hecho algo, ha llamado inmediatamente a su padre y a Olga para contárselo: «Yo he mirado siempre por el bien de mi familia, los adultos han mirado por su propio beneficio. Lo que me duele es la manera en la que se han hecho las cosas. Me hubiese gustado que se me hubiera dicho que había dado una exclusiva y que luego fuera al cumpleaños. Yo no hubiese ido al cumpleaños».

Te interesará saber...