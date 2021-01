El que fuera mitad de ‘Cruz y Raya’ ha cargado duramente contra José Mota. ¿Qué esconden realmente sus palabras?

Esta semana, España entera se ha sorprendido al conocer las duras declaraciones que Juan Muñoz, excomponente del dúo Cruz y Raya, ha hecho sobre José Mota. En una entrevista en exclusiva con SEMANA, el que fuera compañero de fatigas del humorista ha estallado contra su excompañero y amigo, indignado ante el desinterés que ha mostrado tras la muerte de su madre, Teresa. “No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes», se lamentaba. «Es la gota que colma el vaso. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años”.

Para Juan Muñoz, que su antiguo socio no se haya tomado la molestia de llamarlo para darle el pésame ha sido motivo de un enorme dolor. «Me tiene bloqueado», ha confesado. «Su corazón lo tiene en el banco. Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos. Es más, hay un dicho: “no tiene más parientes que sus dientes”. Le califica perfectamente”.

Juan Muñoz y José Mota se conocieron en 1985 mientras hacían ‘la mili’. Entre ellos hubo una conexión inmediata. Compartían chascarrillos y coñas marineras de juventud. Apasionados por el humor, dos años después formaron el dúo que los catapultó a la fama. No les fue nada mal. Formaban un ‘tándem’ tan perfecto que pronto triunfaron en los programas de radio y haciendo bolos en salas de fiestas. De ahí dieron el salto a la televisión. Tras dos décadas siendo los auténticos reyes de la comedia en la pequeña pantalla, anunciaron su separación artística el 5 de noviembre de 2007. Y, como suele pasar en este tipo de casos, sus fans se llevaron un enorme chasco… y cada uno siguió su camino.

En su entrevista con nuestra publicación, Juan alegaba no saber aún la razón por la que tomaron rumbos distintos: «No lo entiendo, nunca le hice el menor daño. Llevamos diecisiete años sin Cruz y Raya, un dúo que funcionaba a la perfección, y mucha gente me pregunta todavía el por qué de aquella ruptura. No sé qué contestar». En su momento, ninguno de los dos dio detalles sobre los motivos por los que decidían dejar de trabajar juntos. Lo cierto es que, como si fuesen un matrimonio de toda la vida, sus diferencias eran ya irreconciliables. Mota, metódico y organizado y con un elevado sentido de la empresa y el negocio, no se logró entender con su compañero. Algo similar sucedió a otro mítico dúo de humor: Martes y Trece. Josema Yuste y Millán Salcedo funcionaban de cine frente a las cámaras, pero detrás de ellas eran enormes sus diferentes formas de asumir el trabajo. Así que también terminaron separándose tras un largo recorrido juntos.

Si bien en el pasado Juan Muñoz vivió una etapa complicada debido a sus adicciones, afortunadamente y tras mucho esfuerzo logró superarlas. De hecho, él mismo ha revelado a SEMANA que ya está recuperado. «Ni fumo, estoy fuerte y cuidándome mucho. Gracias a Dios, aquella adicción está superada desde hace cinco años, y el tabaco hace tres. Estoy completamente limpio. Yo conocí a un José con el que me divertía y ahora veo en él a un tipo al que no conozco de nada», ha recordado. Sus palabras denotan dolor hacia Mota. «A ese chico le he ayudado más yo que él a mí. Y quiero que la gente se entere de lo mala persona que es. Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión», ha sentenciado.

El dolor de Muñoz parece venir de lejos. «José es muy prepotente. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero», ha dicho. «Yo estudié Arte Dramático, hablo tres idiomas, toco el piano y la guitarra, he dirigido dos películas… ¿Quién se cree que es? Le falta humildad. Tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue», se ha lamentado el humorista. Las palabras de Juan Muñoz reflejan cómo se siente con José Mota años después de la separación de Cruz y Raya. Porque tras emprender su camino por su cuenta no han vuelto a unirse profesionalmente.

Consciente de las asperezas y sentimientos encontrados que pueden despertar sus palabras, Juan Muñoz ha revelado el verdadero motivo por el que se ha atrevido a explicar a SEMANA qué siente hacia José Mota. «Nunca he sido rencoroso, pero su actitud me ha tocado mucho la fibra. Su prepotencia y subida de tono duelen aunque no quieras», ha comentado a esta revista.30