‘En el nombre de Rocío’ sigue dando que hablar después de la última emisión en la que Rocío Carrasco ha hablado largo y tendido sobre José Ortega Cano. Además, la hija de Rocío Jurado ha avanzado algunos detalles de la relación entre Rosa Benito y su madre. Según ella, no era tan idílica como parecía y hubo un cambio de actitud de la peluquera cuando empezó a trabajar en televisión en 2005. Ante esto, la colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ no se ha quedado callada y ha mostrado su hartazgo hacia su sobrina.

«»Mi madre estaba en la cama y entramos Fidel y yo en la habitación y nos la encontramos llorando. Nos dice: ‘Mira lo que me ha pasado, he llamado a Rosa para que venga a hacer el favor de venir a teñirme y me ha dicho, pero Rocío cómo voy a ir a teñirte si ahora me peinan a mí’«, cuenta Rocío Carrasco sobre la ex de Amador Mohedano. Ante esto, la peluquera ha respondido de forma tajante en sus redes sociales tras publicar una imagen junto a la artista y en la que aparecen felices y radiantes. «He leído que decían que me llamaste y no fui. ¿Alguien se lo puede creer?

Dejé todo por ti, mi casa, mis hijos mi trabajo… ya ves qué poca memoria tienen algunos, hasta te arreglé para tu último viaje… Junto con la enfermera que en ese momento estaba ahí. Nadie más!!!», escribe.

Un mensaje que no ha pasado desapercibido y que llega con otra firme decisión por parte de Rosa Benito. En concreto, la colaboradora de televisión ha quitado la opción de que los usuarios de Instagram puedan comentar su publicación. Una prueba más de que la ex de Amador Mohedano está harta de lo que dicen y prefiere quedarse con sus recuerdos vividos junto a La Más Grande. Por otra parte, Rosa Benito ha vuelto a cuestionar el testimonio de Rocío Carrasco: «Si le contó tantas cosas, por qué no le dijo: ‘Cariño, si me pasa algo aquí está el maletín con las joyas’. Y no que me tuvo q llamar para preguntarme: ‘Tita, ¿dónde está el maletín de mi madre?».

Así vivió Rocío Jurado el cambio de actitud de su familia

Rocío Carrasco también ha hablado abiertamente sobre el cambio de actitud que experimentaron los miembros más mediáticos de su familia, algo que a Rocío Jurado no le llegó a sentar bien. «Contempalaba con mucha tristeza el que tan rápido cada uno se fuera ubicando, cuando todavía ella no lo tenía claro lo que iba a pasar, ¿por qué lo tenían tan claro los demás? Y por eso yo dije que el final de una dio paso al principio de muchos«, comenta.