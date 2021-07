«No puedo hablar, tengo pruebas de que todo lo que dice miente. No vivo en el rencor», ha insistido la colaboradora de ‘Viva la vida’.

Esta semana, a raíz del cumpleaños de Anita Matamoros, Kiko Matamoros se ha venido abajo al recordar su conflicto con su hija. El colaborador de ‘Sálvame’ se abrió en canal y reconoció que seguía molesto por la fiesta que tuvo la influencer en el barco del padre de Javier Tudela. Este sábado, Makoke ha tenido el turno de réplica en ‘Viva la vida’ y ha mostrado su hartazgo ante el hecho de ver a su exmarido hablar de forma continua de la hija que tienen en común.

Makoke reconocía que no había podido ver ninguna de las declaraciones que había vertido Kiko Matamoros en ‘Sálvame’, aunque insistía en que había leído algunos detalles gracias a las redes sociales. La colaboradora de ‘Viva la vida’ se negaba a hablar de Anita para cumplir con su voluntad de que no se hable de ella en los platós. Sin embargo, aseguraba que estaba cansada y atada de pies y manos. «Lo tengo muy difícil. No puedo hablar, tengo pruebas de que todo lo que dice miente. No vivo en el rencor«, expresaba.

De la misma forma, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ insistía en que no entiende que su exmarido siga remontándose a las vacaciones que tuvieron tanto ella como sus hijos a bordo del barco de Javier Tudela padre. «Mi hijo ha tenido que vivir una situación muy difícil. Nunca ha visto a su padre, siempre ha habido mala relación. Ahora, afortunadamente, hay una cordialidad entre su padre y su madre. Tiene un barco y fuimos toda la familia. ¿Ese es el momento de discordia para no hablar con su hija?«, reflexionaba la tertuliana.

Makoke insiste en que ha llegado el momento en el que el colaborador de ‘Sálvame’ tiene que pasar página, al igual que ha hecho ella. La que fuera azafata del ‘Telecupón’ está cansada de vivir en el odio y en el rencor y solo quiere avanzar para seguir disfrutando de la vida. «Han pasado muchas cosas, tengo mi opinión. Mi hijo está feliz, mi hija está feliz. Quiere hacerme daño con mis hijos«, sentencia. De la misma manera, cansada de tener que hablar de la vida privada de su hija, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha dejado claro que su hija está bien y recalca que no ha llegado a pasar nada grave con su padre que justifique que no tengan relación.

Un año del distanciamiento entre Kiko Matamoros y Anita Matamoros

Se va a cumplir un año desde que Makoke revelara en ‘Viva la vida’ a través de «Las escaleras de las emociones» el distanciamiento que había entre Kiko Matamoros y su hija Anita. Esta semana, el colaborador se derrumbaba al pensar en su hija pequeña y le echaba en cara que no le había llamado cuando este estaba enfermo. «Yo he estado enfermo y no me han llamado. Cuando mi hija estuvo con el covid, yo llamaba todos los días a la madre para saber cómo estaba. La comunicación se había roto, pero no el interés de la gente que quieres. Si no lo hubiera conseguido por su madre lo hubiera conseguido por otro lado», decía apenado.

El colaborador de ‘Sálvame’ es tajante y hace hincapié en que no cree que haya hecho daño de manera intencionada a su hija. Además, dejó claro que se merece otro trato y le recuerda a Anita Matamoros que el tiempo no se puede recuperar. «No es fácil atravesar la vida con determinadas ausencias. Y si son ausencias que podías haber evitado, peor. Yo echo muchísimo de menos a mi madre y para mí hubiera sido tremendo no haberla tenido», confesaba.