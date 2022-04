Ana María Aldón está cansada y este fin de semana ha vuelto a dar un golpe en la mesa. Después de sus gritos desesperados hacia José Ortega Cano, la colaboradora de ‘Viva la vida‘ ha mostrado su disgusto ante el hecho de que su marido no es capaz de dar la cara por ella y defenderla de algunos ataques que está recibiendo por parte de su familia. A la diseñadora de moda se le nota cansada y ha confesado que sigue buscando una reacción firme del diestro para poder seguir adelante con su matrimonio y no caer en el pozo de la depresión.

Ana María Aldón se ha sentido menospreciada en algunas ocasiones por su marido y la familia de este. Así lo ha confesado este sábado en ‘Viva la vida’ ante la atenta mirada del resto de colaboradores. Con el semblante serio y visiblemente nerviosa, la diseñadora de moda reconoce que está cansada de que nadie sea capaz de empatizar con ella y ponerse en su lugar. Además, ha confesado que el diestro aún no ha dado el paso al frente de salir en su defensa, tal y como ella misma le pidió semanas atrás. «Yo dije que esperaba una defensa de mi marido, la defensa no aparece. Ya era momento de defenderme. Yo le pedí a mi marido que nos levantáramos. Si él no se levanta, yo también me voy a caer. Tenemos un niño de 9 años. Tengo un matrimonio sólido y fuerte», admite.

Ana María Aldón también ha vuelto a sembrar la duda sobre la realidad de su matrimonio y ha hecho hincapié en que no se mete en las cosas que hace su marido: «No estoy al tanto de lo que hace, él se levanta y hace sus cosas. Yo me levanto y hago mis cosas». La colaboradora insiste en que tanto ella como el diestro son muy diferentes y tienen caracteres diferentes. «Él es una persona muy pausada, resta importancia a todas las cosas negativas. Necesita tener una serenidad. Ha llegado un momento en el que me he hartado mucho, ahora que me encuentro fuerte es el momento de decir: ‘ya basta’. Él no quiere una guerra, he estado diez años callada, ya basta«.

«¿Quién se pone en mi lugar?»

Ana María Aldón también está dolida por la inexistente reacción de José Ortega Cano ante la llamada de Conchi Ortega a ‘Viva la vida’, aunque ha intentado justificarle. «Para él su hermana es como su madre, la ve mayor y no quiere polémica. No quiere posicionarse para un lado ni para el otro. Entiendo que sea su hermana, pero me están llamando todas las semanas. No voy a pasar según qué cosas. ¿Vas a decirme tú que me llevo mal con Paco? Me hace daño todo lo que se dice. Que haya alguien que sea capaz de decir que mi marido y yo estamos juntos por el niño… ¿Las personas viven en mi casa? ¿Quién se pone en mi lugar? ¿Qué he hecho yo contra el maestro? Me he sentido menospreciada. Como no he conseguido que reaccione, voy a reaccionar yo», se confiesa.