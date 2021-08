La hija de Terelu Campos considera que las declaraciones del colaborador de ‘Sálvame’ son absurdas e insiste en que sigue humillando a Carmen Borrego.

Cuando parecía que el Clan Campos podía presumir de que la calma había llegado a su vida después de varias tormentas, una visita de Kiko Hernández a la casa de María Teresa Campos ha sembrado la discordia entre Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio. A lo largo de esta semana, el colaborador de ‘Sálvame’ insistía en que tenía muy buena sintonía con la veterana comunicadora y hacía hincapié en que la joven del clan no iba a impedir la relación que había entre ambos. Este sábado, le ha llegado el turno de réplica a la colaboradora de ‘Viva la vida’, quien ha asegurado de forma tajante que el exconcursante de ‘Gran Hermano’ está utilizado a su abuela.

A Alejandra Rubio no le hizo mucha gracia ver a la imagen que publicó Kiko Hernández en sus redes sociales en la que aparecía junto a Belén Rodríguez y María Teresa Campos en casa de esta última. La hija de Terelu Campos ha mostrado su hartazgo y ha lanzado un nuevo ataque contra el colaborador de ‘Sálvame’. «Cuando veo esa foto siento que la están utilizando«, se sincera. La joven está perdida con tantos ataques cruzados y ve absurdo que el exconcursante de ‘Gran Hermano’ defienda que la veterana comunicadora sea consciente de todo lo que ocurre en televisión.

«Es una tontería. Cualquier abuela que ve que hablan así de su nieta no querría estar con esa persona. Mi abuela es mi abuela», recalca. «He tenido una conversación con ella y no le quiero contar nada porque no quiero que lo sepa. Le hice una pregunta y me dijo que había ido a comer. Le dije que no se porta muy bien y ella me contestó que no le conocía lo suficiente«, admite.

Alejandra Rubio sigue pensando que aunque Carmen Borrego haya firmado una tregua con Kiko Hernández, este sigue humillándola en el programa de las tardes de Telecinco. «¿Lo de ‘Free Potota’? Se están burlando de ella… ¿Que diga que mi madre no es profesional? Para mí es una falta de respeto, yo no haría eso», sentenciaba con cierto tono de hartazgo hacia el asunto.

Terelu Campos prioriza la felicidad de su madre y le ahorra disgustos

La semana pasada, la foto publicada por Kiko Hernández provocaba una nueva brecha entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego. Mientras tanto, Terelu Campos, que le pedía al colaborador de ‘Sálvame’ una tregua para acabar con tantas polémicas, defendía que su excompañero estuviera en casa de su madre. Aunque no quiso entrar en detalles ni valorar si le parecía bien o mal, la colaboradora de ‘Viva la vida’ insistía en que lo único que le importaba es la felicidad de su madre.

«Para mí la prioridad es la felicidad de mi madre, venga de donde venga. Me guste más o me guste menos. Si mi madre fue ayer feliz es lo único que me importa. Ella no sabe las críticas que ha vertido Kiko sobre Alejandra y no quiero que lo sepa. No quiero que le altere su vida y estabilidad. Si el no saberlo implica que ella es feliz estando con Kiko y Belén en su casa, a mí no me importa», justificaba.