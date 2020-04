La videoconferencia de Alfonso Merlos ha alcanzado un impacto inimaginable. Mientras el periodista conectaba para realizar una entrevista en directo con Javier Negre en ‘El Estado de Alarma’ se coló una mujer semidesnuda. En la misma sala en la que él se encontraba apareció alguien en ropa interior, una imagen que ha revolucionado en un tiempo récord las redes sociales. Horas después de que SEMANA hablara con la que era su pareja, Marta López, y nos revelara el enorme disgusto que tenía, hemos descubierto de quien se trata. Es Alexia Rivas, una periodista de Socialité con la que hemos hablado en exclusiva nada más conocer su identidad.

Atiende amable, pero cauta. En un principio no desea hacer demasiadas declaraciones, ni tampoco desmentir o afirmar si era ella la mujer que aparece en el polémico vídeo. «Os agradezco mucho la llamada (…) Estoy bien y estoy muy tranquila«, comienza diciendo la joven. Eso sí, quiere dejar claro que su objetivo no es ni mucho menos adquirir protagonismo ni hacerse famosa como apuntan algunas voces, pues ella es reportera de Mediaset: «la gente habla mucho. Eso dice más de ellos que de mí». Continúa con su trabajo en Socialité, programa en el que trabaja mano a mano con María Patiño y en el que incluso negó un romance con Julián Contreras. Hace mucho tiempo que rompió con su última pareja y así se lo confirma a este medio: «hace mucho tiempo que rompí con mi pareja (..) ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás en tu casa vas vestida como quieres y si tienes piscina vas en bikini a la piscina».

Alexia Rivas sobre Merlos: «Estamos tranquilos y muy contentos»

Pocos conocen si han comenzado una relación o no, pero lo cierto es que Alexia y Alfonso han estado en contacto en todo momento después de este sonado descuido: «Claro que he hablado con él. Estamos bien los dos, estamos muy tranquilos. Estamos muy contentos«. Pero, ¿quién es ella? Alexia Rivas tiene 27 años y es periodista. Se define en sus redes como una devoradora de libros, soñadora, narradora de historias y comunicadora y cuenta con un amplio currículum. Ha trabajado en diversos medios como Marca, La Sexta, Trece Tv o Telecinco y delante de las cámaras cuenta con un gran desparpajo. ¿Será ella la mujer que ha conquistado a Alfonso Merlos? Solo el tiempo lo dirá.

Merlos confirma que viven juntos

Por el momento, el propio Merlos ha hablado también con SEMANA y en nuestra charla nos confirma que ambos viven en la misma casa. «El origen está en mi casa, está en una persona que vive conmigo, y por lo tanto, no quiero añadir nada más. Esa es la situación. Por mi parte, no me voy a pronunciar de ninguna manera», explica el periodista. No obstante, no quiere responder si se ha puesto en contacto con Marta López: «No te voy a decir ni una cosa ni la contraria».