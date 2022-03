Concha Velasco ha sabido adaptarse a su nueva vida a la perfección. Tal y como publicó SEMANA en exclusiva, desde hace un mes y medio vive en una residencia situada en el barrio de Tetuán, donde, por cierto, dicen que se ha convertido en la reina. Tiene carisma, es tremendamente amable y, además, recibe visitas de amigos que a todos sus compañeros les suenan por haber salido en televisión. Si bien las instalaciones de Santa Matilde sí han visto la luz, no lo ha hecho la habitación concreta de la que disfruta la prestigiosa y ya retirada actriz. Esta revista se ha desplazado hasta allí y hemos podido comprobar cuál es su dormitorio, una estancia que, por cierto, atesora muchos de sus recuerdos así como su amplio armario. Prendas entre las que destaca su característico gorro con estampado de animal print.

La intérprete cuando desplazó todos sus enseres, se llevó consigo sus incontables prendas de abrigo, así como otros muchos looks, lo que deja claro que cuando sea pillada por las cámaras lucirá outfits muy distintos. Para que todo quepa en su habitación Concha Velasco ha aprovechado al máximo el espacio con el que cuenta y ha rodeado los grandes ventanales con burros de los que cuelga su ropa. Ella es presumida y no piensa renunciar a ello, un hecho que se ha demostrado en algunas de las imágenes que posteriormente han visto la luz. Allí cuenta con la ayuda necesaria y, además, está atendida en un lugar cercano a la vivienda de uno de sus hijos, ubicación que facilita que Manuel coma con ella cada día en Santa Matilde.

Eso sí, no es el único famoso que se deja ver por esta residencia que tanta curiosidad ha despertado últimamente. Ana Belén, Jorge Javier Vázquez o Pedro Ruiz y todos han señalado lo mismo: está estupenda. Concha Velasco a sus 82 años sigue conservando su característico humor, una particularidad que le acompañó hasta su última función, ‘La habitación de María’, la cual tuvo lugar en septiembre del pasado año. Meses después su vida dio un giro de 180 grados, una decisión que tomó junto a sus hijos y que no ha sido entendida por todo el mundo. De hecho, sus hijos recibieron muchas críticas hasta que Manuel Velasco salió al paso para defenderse ante las cámaras: «Son aspectos de la vida íntima, médicos y familiares pero me veo en la obligación de contarlo. Lo cuento porque es una persona muy conocida y muy querida por los españoles. Pero mi madre es una persona mayor, está a punto de cumplir los 83 años, y su estado de salud es delicado».

A muchos les llamó la atención que Concha Velasco solo cinco meses después de jubilarse ingresara en una residencia, no obstante, en SEMANA pudimos conocer todos los detalles acerca esta determinación. En esta residencia está atendida las 24 horas del día y eso da a todos mucha tranquilidad, incluida por supuesto a Concha y así nos lo confirmó ella a esta revista en exclusiva: «Hemos decidido que es lo mejor para mí».

