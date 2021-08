¿Ha vuelto con su exnovia? El francés se pronuncia… y el mismo día es fotografiado junto a una nueva acompañante.

Hace 24 horas nos sorprendíamos con las imágenes en exclusiva en SEMANA de Tom Brusse y Sandra Pica juntos en Madrid. Aunque habían puesto punto y final a su relación, el francés y su exnovia se han dejado ver en Madrid en actitud cordial y amistosa, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Quizás se están dando una segunda oportunidad? Es una pregunta que se ha formulado al exnovio de Melyssa Pinto. Y esto es lo que dice…

Según se puede ver en el vídeo (dale a play para ver la respuesta íntegra de Tom Brusse), el joven no cree conveniente pronunciarse ahora sobre su relación con su ex. «De momento no voy a hablar de este tema y cuando me sienta mejor pata hablar de este tema lo diré públicamente«, señala.

Sus palabras parecen formar parte de un juego al despiste. Porque poco antes de pronunciarse de manera ambigua sobre su vínculo con Sandra ha sido fotografiado al lado de una rubia desconocida con la que no había sido visto hasta ahora. ¿Se trata de una amiga o quizás es una nueva conquista? Con la fama de ligón que le precede, toda opción puede ser válida…

El francés, fotografiado en Madrid con una nueva acompañante

Y es que este lunes, el que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha sido inmortalizado en compañía de una rubia con la que ha visitado una terraza en la capital y una conocida peluquería que suelen frecuentar las ‘celebrities’.

En su reunión con la desconocida acompañante, Tom se ha mostrado relajado y muy sonriente. Algo más serio fue retratado en SEMANA en su quedada con Sandra Pica. La joven se encontraba en Madrid y en su visita a la ciudad quedó con su ex para hacer unas compras en un centro comercial de la zona Norte. También fueron juntos a una tienda de telefonía. E incluso comieron juntos en un restaurante brasileño.

Horas antes de la inesperada cita de la expareja, Sandra Pica confesaba que su historia de amor con Tom estaba más que zanjada. Y que no existía posibilidad alguna de volver. “Con Julen no hay cosa, yo estoy aquí, estoy súper desconectada. He vuelto a Barcelona, quiero zanjar mi vida en Madrid, menos mis amistades y pasar página”, decía a Europa Press. En sus declaraciones admitía que no deseaba tener noticias del francés: «Al final he terminado bloqueándole».

Vídeo: Ricardo García Arroyo

Ni Sandra Pica ni Tom han explicado qué les llevó a quedar en Madrid. Acostumbrados a usar sus redes sociales con todo tipo de fines, en esta ocasión han dejado pasar su encuentro y no han comentado palabra alguna sobre su quedada. Todo queda en incógnita, de momento. Lo que sí parece claro es que, tras su salida de ‘Supervivientes 2021’, Tom no está dispuesto a perder su tiempo. Faena y quehaceres no le faltan. Y buenas compañías, tampoco.