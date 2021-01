Carmen Borrego ha sido preguntada por el tenso enfrentamiento entre su madre, María Teresa Campos e Isabel Gemio y desvela si ha trabajado o no con ella.

La tensa entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos sigue dando mucho que hablar semanas después de producirse. Tras las diferentes versiones de las protagonistas SEMANA se ha puesto en contacto con Gemio, quien ha revelado a este medio cómo ha encajado todas las críticas recibidas tras el escándalo. Declaraciones muy llamativas que podrás leer en nuestro número de este miércoles, no obstante, ha habido otros rostros conocidos que han sido preguntados por esta polémica. Entre ellas, las hijas de María Teresa. Carmen Borrego, a pesar de que en un principio no quería dar su opinión al respecto, finalmente ha revelado si ha tenido a lo largo de su carrera algún problema con Isabel.

Vídeo: Europa Press

Y es que han sido muchos los famosos que en televisión han revelado anécdotas junto a ella. Kiko Matamoros, Mila Ximénez, Lydia Lozano o Jorge Javier Vázquez son solo algunos de los que se han mojado después de que María Teresa Campos expresara públicamente lo mal que se había sentido en su encuentro con Gemio. Tal fue su incomodidad ante ciertas preguntas, que incluso la ha tildado de «mezquina» y «gilipollas«, dos insultos que han copado titulares y que evidencian que su amistad está completamente rota. Nada hacía presagiar que iba a tener lugar este enfrentamiento entre ellas en ‘Charlas con alma‘, el espacio de Isabel Gemio, pues poco antes habían compartido tiempo y espacio en ‘Enredadas en la Red’, el canal de Youtube de Campos, en el que todo había salido a pedir de boca.

La que también se ha pronunciado acerca de este asunto ha sido Alejandra Rubio. La nieta de María Teresa Campos dio su opinión, dándole igual las consecuencias: «En mi opinión, jugó sucio. Una persona que estuvo allí me dijo que dijeron que iba a durar la entrevista una hora y duró dos horas media”. Terelu, por su parte, dijo cómo estaba su madre después de convertirse en el foco de atención, ya que para ella su cita con Gemio ni todo lo que ha venido después le ha resultado agradable. «A Teresa esto le ha revuelto mucho. Ha pasado unas semanas mal. Me ha llamado varias veces muy disgustada», dijo la hija de Teresa. Tras 30 años de relación, todo ha saltado por los aires entre ellas, una ‘ruptura’ que además ha sido delante de miles de espectadores.

Gemio se mostró rota en un vídeo de Instagram por todos los comentarios negativos que había recibido, incluidos los de Teresa Campos. Con un hilo de voz y con los ojos vidriosos, la periodista reveló el dolor que le provocaba todo lo sucedido. Gemio tiene claro que no quería hacer daño a su compañera de profesión y mucho menos esperaba el tsunami que ha llegado semanas después. Por ello, ha insistido en que su intención no era la de promocionar su canal, una idea que, al parecer, tiene María Teresa Campos tras su desencuentro. «Sabía que la tía me iba a utilizar, me ha tendido una trampa para crear su canal, para vender. Cualquier cosa que yo he dicho va en beneficio de ella… Me ha utilizado para hacer un canal. ¡Como si ella me fuera a hacer el favor!», dijo la malagueña.