2 La opinión de Sonsoles

«Estoy absolutamente convencida de que te relajarás y de que habrá posibilidades de hablarlo. Por mi parte, intentaré una reconciliación, porque no me gusta este ambiente entre colaboradores, que os habéis llevado bien toda la vida», fueron las palabras de la presentadora que buscaba una conciliación entre ellos. Algo que no ha ocurrido.