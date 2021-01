Guti ha revelado en sus redes sociales que él y Romina acaban de convertirse en padres de su segundo hijo, Romeo, una noticia ilusionante para ellos.

Gracias a Instagram este martes hemos descubierto que Guti y Romina Belluscio han sido padres por segunda vez. El jugador de fútbol y la modelo han utilizado sus redes sociales para compartir una imagen muy especial: la de su segundo hijo, Romeo. Y es que acaba de llegar al mundo su segundo pequeño, tal y como ellos mismos han comentado a través de un post mágico en el que aparece su bebé junto a su primer hijo. «Ayer llegó a nuestras vidas. Lo bueno se hace esperar, en ocasiones durante años como tú. Romero Gutiérrez Belluscio, 3.950 kilos y 53,5 cm llenos de amor. A veces los sueños se hacen realidad. Gracias a Dios. Mil gracias a todo el equipo, fue una maravilla compartir esta experiencia con vosotros», ha escrito la maniquí en sus redes sociales. Un texto similar al compartido por Guti, quien alaba el esfuerzo de su esposa. «Muy feliz porque todo salió bien y la súper mamá lo hizo genial. Os amo familia, te amo diosa», dice el futbolista en su perfil.

Fue en el mes de julio cuando la pareja anunció en sus redes sociales que siete años después de que viniera al mundo su hijo Enzo, vivirían la misma experiencia. «Familia tenemos algo que contaros… ¡Estamos esperando un baby! Enzo va a ser hermano mayor, estamos muy ilusionados de ampliar esta familia tan fabulosa», escribieron en su perfil. No desvelaron entonces su nombre, una incógnita que han confesado una vez ha nacido el pequeño. Todavía se desconoce si los dos hijos de Guti, fruto de su matrimonio con Arantxa Benito, conocerán próximamente a su hermano, ya que hace algunos meses ella reveló que no existía un trato cercano con su padre.

Fue en el año 2011 cuando comenzó su historia de amor, no obstante, no contrajeron matrimonio hasta cinco años después. En el año 2016 Romina y Guti se dieron el ‘sí, quiero’, un enlace en el que sí estuvieron presentes todos los hijos del futbolista y donde Guti dejó claro que para él lo más importante de todo era su familia. Aunque no es muy activo en redes, lo que sí suele hacer en sus publicaciones es postear imágenes junto a su gran amor, Romina, de la que se declara profundamente enamorado. Tras varios años juntos, su relación va viento en popa y así lo demuestran en cada una de sus apariciones públicas.

Cabe señalar como coincidencia inesperada, que el segundo hijo de la pareja, Romeo, ha nacido el mismo día que su hermano Enzo. Una casualidad que, a pesar de la diferencia de edad que les separa, unirá mucho a estos hermanos en el futuro. El 11 de enero, aunque sea con Filomena de por medio, se convierte en uno de los días más importantes de Guti y Romina Belluscio, eso sí, en años diferentes. Ni Romina ni Guti han desvelado cuál ha sido el regalo material que le han hecho a su hijo Enzo por su octavo cumpleaños, pero nadie duda de que la llegada de su hermanito es el mejor presente para él este día.