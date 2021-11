La guerra de Carmen Borrego y Terelu Campos parece llegar a su fin. La colaboradora de ‘Sálvame’ contaba este lunes que el muro que existía entre ellas está desapareciendo: «Me dio dos besos como si no pasara nada, no hablamos para nada del conflicto, pero hablamos de todo». Este encuentro tuvo lugar en la fiesta que organizó Belén Esteban el pasado viernes, un cara a cara que ha relajado la tensión entre ellas. «Habíamos hecho una montaña, un muro y ese muro cayó el viernes gracias a Dios», continuaba Carmen. Tanto es así que incluso han intercambiado mensajes y han quedado en verse esta semana, un paso bastante grande dadas las circunstancias. Su madre intenta no posicionarse y tampoco hablar sobre ello, pero ¿qué opina el que consideran su ‘otro hermano’, Gustavo?

Vídeo: Europa Press

La mano derecha de María Teresa Campos tiene un profundo cariño tanto por Terelu como por Carmen Borrego y lo ha vuelto a demostrar. Tantos años al lado de la presentadora han provocado que tenga mucho contacto con estas hermanas, cuya relación no pasa ni mucho menos por su mejor momento. Con un mensaje totalmente conciliador y lejos de avivar cualquier problema, Gustavo tiene claro que lo mejor es que arreglen el conflicto. «Creo que lo único que tienen que hacer es solucionar ellas sus problemas y no dejar que el orgullo elija por las dos. ¿Hay algo más bonito que coger un teléfono y decir hermana, quiero solucionarlo?», dice Gustavo cuando se le pregunta por este asunto.

Ambas tienen mucha sintonía con Gustavo y le consideran uno más de la familia, por lo que a buen seguro tendrán muy en cuenta este consejo por su parte. Cabe recordar que fue hace tan solo unos días cuando Terelu compartió una imagen junto a él, una dedicatoria que muchos entendieron como un zasca a su hermana Carmen. «Él es mi hermano para lo bueno y lo malo…no siempre estamos de acuerdo, pero querer es eso», escribió junto a dos hashtag en los que se podía leer «amistad» y «hermandad». Poco después cientos de mensajes en este post desvelaron que Terelu no contaba con el apoyo de todos sus seguidores. «Ya estamos cansados de vosotros», «No sé que significa para ti la palabra hermano», o «Haz lo mismo con tu hermana y acéptala» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer todavía en este post.