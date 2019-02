Gustavo González responde a los ataques de María Lapiedra

Del amor al odio hay un paso. O eso dicen. Lo mismo que le ha ocurrido a la pareja formada por María Lapiedra y Gustavo González, quienes estuvieron a punto de darse el ‘sí, quiero’. Un bonito momento que no llegó a producirse y ahora han pasado a “tirarse” los trastos a la cabeza.

Gustavo González responde con crudeza a María Lapiedra

María y Gustavo: del amor al odio en un paso

María Lapiedra se sentó en el ‘Sábado Deluxe’ para hablar de su ruptura con Gusta González y de los motivos que le llevaron a tomar esa decisión. Además, en esta conversación con el programa sacó el tema de los hijos de Gustavo, algo que el colaborador ni perdona ni olvida.

Gustavo: “Ha sido un punto de inflexión que metiera a mis hijos”

No han pasado ni 48 horas cuando Gustavo González se ha sentado también en un conocido programa de televisión y ha querido responderla de manera tajante a los duros ataques de la que fuera su prometida: “Me da lo mismo que me ponga de flojo, igual que me molestaba mucho que me pusiera de machista. Lo he dicho mil veces. Para mí, y lo dije la semana pasada, ha sido un punto de inflexión que metiera a mis hijos”, ha dicho.

El colaborador ha pedido perdón a su exmujer por culpa de María

Además ha hablado de un duro momento que vivió la pasada semana durante el divorcio con su exmujer, a la que María Lapiedra hizo pública al compartir una imagen de ella en las redes. Gustavo ha dicho: “Me lo ha puesto cuesta arriba. Hablé con ella (refiriéndose a su exmujer) y le pedí mil disculpas porque creo que es inapropiado e injusto”. Y añade: “Yo he pedido siempre que dejen en paz a mi hijo. Y también se lo pedí a ella (haciendo referencia a María Lapiedra) que dejara mis hijos a parte.”

Kiko Hernández anima a su exmujer que demande a María

También ha hablado sobre el incidente en el que María Lapiedra compartió la imagen de la exmujer de Gustavo González, algo que no gustó nada al colaborador. En su momento, Kiko Hernández mandó un mensaje a la exmujer diciéndole que fuera a demandar a María Lapiedra. Ahora, Gustavo ha querido responder a esto: “A mi me dolería eso. El otro día María dijo que había sido un calentón. Yo no justifico eso. No voy a entrar en detalles. Yo por lo que me toca he pedido noticias a mi ex”, responde. Y añade: “Yo no la voy a animar. Voy a intentar mediar”.

Gustavo asegura que va a intentar mediar entre ambas

¿Cómo terminará este trío amoroso?

