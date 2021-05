Gustavo González ha explicado cómo se siente después de que Rocío Carrasco haya hablado de un plan en el que se vio envuelto y que fue orquestado por Antonio David Flores.

Gustavo González ha sido uno de los protagonistas del capítulo 9 de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Rocío Carrasco acusaba al paparazzi de mentir sobre el día que acudió al cuartel de la Guardia Civil cuando tuvo que ir a declarar tras la denuncia de su hija, Rocío Flores. Ahora el colaborador de ‘Sálvame’ ha explicado qué ocurrió, dando así su versión de los hechos.

Lo primero que ha querido hacer Gustavo es pedir disculpas: «Antes de que ella lo pidiese, reconociendo que me había manipulado, pedí disculpas. Antonio David Flores me contó, prometo que no me dice a qué iban, el Guardia Civil le dice al fotógrafo que sabe quién le ha mandado, que hubo una agresión, pero que fue su madre», empieza explicando el colaborador sobre lo que le cuenta Antonio David el día que mandó un fotógrafo al cuartel para fotografiar a Rocío Carrasco.

«Él me dice que mande a un fotógrafo, cualquier agencia o programa de televisión hubiera mandado una cámara de televisión. Cuando este programa me llamaba traidor, yo pensaba que cómo y por qué me decían eso. Yo me he callado marrones por todos lados, yo me siento engañado. Rocío tiene razón porque yo conocía otra versión de los hechos», continúa diciendo arrepentido.

Gustavo González pide disculpas y explica cómo ocurrió todo

Gustavo González ha querido explicar cómo fue el proceso: «Yo llamo a Antonio David Flores y le dije que lo creí y que tenía papeles que me iban a respaldar. Él nunca me había mandado nada. Yo le reclamé pruebas, pero no me las manda. Es la única vez que yo he colaborado con Antonio David Flores. Nunca me mandó nada», declara totalmente decepcionado.

Rocío Carrasco cuenta el plan de Antonio David Flores para humillarla

Antonio David Flores y Rocío Flores denunciaron a Rociíto por supuestos malos tratos, por lo que ella tuvo que acudir a declarar. A su llegada al cuartel, acompañada por Fidel Albiac y su abogada, había un coche extraño en las inmediaciones que al parecer este sería uno de los trabajadores para Gustavo González, orquestado de el propio Antonio David Flores. Según Rociíto, el paparazzi esperaba que Rociíto llegara en un furgón y esposada por la Guardia Civil. Algo que no se produjo, ya que entró por su propio pie y no pudieron captar el momento que esperaban.

González habló en televisión del momento en el que Rociíto se personificaba en el cuartel tras ser llamada a declarar. No fue esposada ni custodiada por las autoridades pertinentes ya que querían la máxima discreción posible, por lo que no pudo captar el momento, que según Carrasco esperaba hacer. La hija de la Jurado ha estallado contra el fotógrafo: «Esto es cuanto menos curioso. Aquí se están mezclando dos cosas. La información que tiene Gustavo, que él reconoce que en ese cuartel de la guardia civil hay un fotógrafo que es suyo y que lo que saben es por un guardia«, ha comenzado diciendo tras ver las palabras repetidas de Gustavo González en un programa de televisión.

El mensaje de Rociíto al fotógrafo: «Tienes que ser honesto»

«Es que es muy fuerte. Gustavo está diciendo que lo sabe por un guardia, que es el que le informa a los fotógrafos que el día anterior ha estado la niña y el padre. Es muy fuerte. Te quiero decir con esto que lo primero que tiene que hacer Gustavo es ser honesto y decir quien le dice que vaya y donde tiene que ir al cuartel de la guardia civil. Ser honesto y decir que esperaba fotografiar ese día. Eso es lo primero que tiene que hacer Gustavo. Ser honesto con la gente y con él mismo porque no lo es», ha dicho muy enfadada tras ver las imágenes de Gustavo González.

«Tiene que ser honesto y decir qué esperaba ese día y quien le da información. Y porque no sabe nadie absolutamente nada y a mi casa vienen. Él estaba esperando otra cosa. Él estaba esperando verme salir de un furgón de la guardia civil esposada. Lo que pasa que no sucedió«, ha confesado Rocío Carrasco visiblemente afectada por todo lo que se contó en aquel momento y que ahora ella quiere contar su versión de los hechos.