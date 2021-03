La hija de «La más grande» y José Ortega Cano ha roto su silencio a través de las redes sociales con unas palabras perfectamente elegidas para la ocasión.

La emisión de los dos primeros capítulos del documental de Rocío Carrasco ha desencadenado un sinfín de comentarios y respuestas, un auténtico aluvión mediático que está reabriendo viejas heridas. Conforme han ido pasando los días, los implicados en la historia de la hija de Rocío Jurado han ido publicando sus respectivas reacciones, aunque ha sido Gloria Camila Ortega quien más ha querido permanecer en un segundo plano sin hacer ningún tipo de declaraciones. Ahora, a pocas horas de que Telecinco emita las dos próximas entregas, la hija de «La más grande» y José Ortega Cano ha roto su silencio a través de las redes sociales con unas palabras perfectamente elegidas para la ocasión.

Con una imagen en la que aparece en medio del campo subida a una moto, Gloria Camila Ortega ha intentado ponerle buena cara a la tormenta y ha hecho una clara declaración de intenciones publicando varias imágenes junto a sus amigas para dejar claro que va a continuar con su día a día a pesar de la tempestad por la que está atravesando su familia.

Sin embargo, ha sido a través del pequeño texto que acompañaba a la publicación con el que ha querido definir el estado en el que se encuentra ante el aluvión mediático. « Noche a noche yo me encuentro en este punto de partida«, escribe la joven haciendo alusión así a una de las míticas canciones de su madre, Rocío Jurado.

‘Punto de partida’ fue el nombre del espectáculo que Rocío Carrasco llevó a cabo para homenajear a su madre sobre los escenarios, anterior a ‘Qué no daría yo… por ser Rocío Jurado’. Una canción que, desde luego, la hija de José Ortega Cano parece que no ha elegido al azar.

La inexistente relación entre Rocío Carrasco y Gloria Camila Ortega

Lo que está claro es que el documental de Rocío Carrasco, en sus próximas entregas, dará respuesta al motivo por el que las dos hermanas se distanciaron. Tal y como la propia Gloria Camila llegó a explicar recientemente, en una de sus visitas como invitada a ‘Volverte a ver’, la relación entre ambas es inexistente, aunque no cierra la puerta a que se produzca un acercamiento. No lo espera ni lo pide, pero sí piensa sobre ello. «Hubiese tenido una conversación con ella hace mucho tiempo. Si hay que tenerla ahora, se tiene, que pase. Pero no la busco», aseguró de manera rotunda. Al recordar su infancia, Gloria Camila explicó que posee muy buenos recuerdos de su hermana, aunque ha hizo especial hincapié en alardear de su buena relación con su sobrina, Rocío Flores. «Nos hemos criado juntas, nos vestíamos igual», contó en su momento.

De la misma forma, mientras que se abría en canal con Carlos Sobera, Gloria Camila Ortega también se llegó a preguntar cuál era el verdadero motivo o lo que ocurrió para que desapareciera su hermana de su vida puesto que cuando ella era pequeña tenían muy buena sintonía y estaban muy unidas.