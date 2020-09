Charlamos en exclusiva con Grecia Castta quien nos ha atendido para desvelarnos todos los secretos de la película, ‘El secreto de Ibosim’.

Todavía no ha llegado a los cines, pero cuando lo haga promete romper los esquemas a sus espectadores. Su director, Miguel Ángel Tobías, ya lo ha advertido: «es una metáfora sobre cómo el ser humano, al sobreexplotar el planeta por su ambición, se destruye a sí mismo». Este artista habla de ‘El secreto de Ibosim‘, un film rodado en Ibiza que ha resultado ser la primera película de cine sostenible y en el que han derrochado talento actores de la talla de Cayetana Guillén Cuervo, Rodolfo Sancho o Grecia Castta. Con esta última actriz precisamente hemos charlado desde SEMANA sobre su rodaje, anécdotas y carrera como intérprete. Al otro lado del teléfono se encuentra esta joven de belleza suprema y excelente profesionalidad que, además, tiene a sus espaldas una gran historia que quiere compartir con esta revista.

PREGUNTA: Hace muy poco estabais presentando en el Festival de Málaga la película ‘El secreto de Ibosim’, una película que antes de su estreno ya ha hecho historia. ¿Qué nos vamos a encontrar en ella?

RESPUESTA: Estoy súper contenta porque es preciosa. Es una historia íntegramente rodada en Ibiza con la particularidad de que es la primera película ecológica de la historia del cine. Esto quiere decir que todas las baterías son renovables y hemos hecho cero emisión de CO2. Los coches eran eléctricos, los trayectos han sido muy cuidados, la ropa era sostenible y de segunda mano al igual que los menús, aunque eso solo es un ejemplo de una larga lista.

P: El argumento es muy llamativo…

R: El protagonista es Manuel, papel que interpreta Rodolfo Sancho. Él empieza de la nada, pero se convierte en un alto ejecutivo hasta tal punto que es multimillonario. Yo soy Paola, su novia…Él vive en un continúo lujo y de repente quiere tener un negocio que supondría ganar muchísimos millones, pero el fin de la isla. En ese momento, la isla se rebela y, en consecuencia, le arruina. Ahí comienza una tortura para él y yo en cierto modo formo parte de esa tortura.

P: ¿Tú qué tienes de Paola?

R: Paola es una persona muy materialista y yo en mi caso soy totalmente lo opuesto. De hecho, me he divertido muchísimo haciendo este personaje. Es idealista y vive solo por ir y para ella y al final es un contrapunto para ver también el papel de Manuel. Esto se puede extrapolar precisamente a la enseñanza que nos ha dejado la pandemia de que al final el día de mañana lo material será lo de menos. Lo más importante, sin duda alguna, serán los buenos momentos que hayamos pasado con los nuestros.

P: ¿Cuándo llega a los cines?

R: Estamos de promoción todavía. Ya la llevamos al Festival de Cine de Málaga y el 21 de octubre estaremos también en el Festival de Alicante y en la SEMINCI, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Tenemos pensado que los espectadores puedan disfrutarla a principios de octubre. Con todo lo del COVID la gente todavía tiene miedo de ir a las salas, por eso esperaremos.

P: ¿Qué acogida está teniendo el film?

R: Estamos muy felices porque estamos recibiendo mucho cariño tanto del público como de compañeros de profesión. Se han volcado con nosotros y quien ha visto en algunos pases la película nos ha hecho llegar mensajes muy bonitos. No es la típica película, sino que no se parece a nada que hayáis visto. Eso es algo muy especial.

P: No hay decorado ninguno ¿no?

R: Es todo natural. No hemos rodado nada en croma ni en decorados, todo ha sido en plena naturaleza. Ha sido muy enriquecedor ver esa cara nueva de Ibiza que nada tiene que ver de lo que nos imaginamos. Por suerte o por desgracia, este año la podemos ver en su esencia…Si tuviese que poner un titular sería «Quien ve esta película sabe lo que es Ibiza realmente».

P: ¿Cómo ha sido trabajar con Cayetana Guillén Cuervo, con Rodolfo Sancho, con Miriam Díaz Aroca…? Cuéntanos.

R: Ha sido fascinante y un sueño no solo por su profesionalidad, sino también por su calidad humana. Con ellos y con Miguel Ángel Tobías, su director y quien ha llevado la batuta de todo. No solo la aventura en sí, si no cómo se volcó Ibiza también con nosotros. Yo no conocía Ibiza y cuando me adentré descubrí un lugar maravilloso.

P: ¿Hay alguna anécdota que los espectadores merezcan saber?

R: Mientras rodaba una de las últimas secuencias en la que estoy en una cafetería junto a dos compañeros, una de las extras dibujaba. Podía haber estado cualquier cosa, pero justo me estaba pintando a mí. Me pareció maravilloso porque me retrató y me lo dedicó, guardo el dibujo con mucho cariño.

P: Eres muy joven, pero has trabajado con pesos pesados en tu carrera ¿Quién te ha sorprendido más?

R: No hay compañeros menores o mayores, todos te pueden aportar de alguna manera. Con todos los que he trabajado he tenido mucho feeling, por lo que quedarme solo con uno sería despreciar al resto…

P: ¿Cómo ha sido trabajar, por ejemplo, con Juan José Ballesta?

R: Su energía, vitalidad y gran compañero.

P: ¿José Coronado?

R: Es maravilloso. Es un actorazo y compartir secuencia con él es un sueño.

P: ¿Con Amenábar?

R: Con él hay algo entre manos, se puede definir como un sueño. Siempre le he admirado, me gusta mucho la mirada que tiene en el cine y lo que logra.

P: ¿Hay otros actores que sí te hayan decepcionado?

R: Las expectativas te las creas tú, no puedo echarle las culpas a nadie de eso. Yo me quedo con lo bueno, lo malo intento dejar de lado.

P: ¿En tu caso tener un físico espectacular ha jugado en tu contra?

R: Ahora mismo estamos en un momento en el que tener un físico llamativo te puede jugar malas pasadas. A veces no te dan la oportunidad porque piensan que no te lo vas a tomar en serio y que no tienes vocación. Yo me considero artista las 24 horas del día por vocación y por filosofía de vida…A veces nos juzgan por la apariencia y no es justo, eso no tiene nada que ver con tu talento.

P: ¿Cómo ha sido para ti el confinamiento? ¿Se te han caído muchos proyectos?

R: Iba camino de tener un año maravilloso, pero todavía no ha acabado así que se puede rematar bien. Tenía varios proyectos que se iban a hacer, pero han tenido que posponerse. Es cierto que ha habido puertas que se han cerrado, pero por otro lado me ha dado tiempo a estar más tiempo con la familia. El confinamiento me ha cambiado en todos los sentidos y me ha enseñado a que todo depende del prisma desde el que mires la vida.

P: ¿El confinamiento ha cambiado también la historia del cine?

R: Todo ha cambiado. Por ponerte un ejemplo los compañeros de reparto ya no podemos ir en el mismo coche como hace unos meses o las medidas de seguridad son extremas. Es una nueva normalidad a la que hay que adaptarse, lo importante es que se trabaje.