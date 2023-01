Han pasado 24 horas desde que Shakira haya revolucionado al mundo entero con el lanzamiento de su nueva canción, en la que dispara a matar contra Piqué y su actual pareja, Clara Chía. Un single que en cuestión de horas se ha convertido en uno de los vídeos más vistos de la historia en Youtube y que también han removido, -y de qué manera-, al entorno del futbolista. El futbolista respondía poco después de dar a conocer su single en Twitter con unas palabras que dejaban claro que pasa olímpicamente de los ataques du ex: «La vida puede ser maravillosa». Lo cierto es que tan impasible no está. Basta con ver las imágenes de su reaparición en Barcelona para comprobar su actitud ante el revuelo internacional que se ha montado a raíz del nuevo sencillo de Shak. De todo menos indiferente.

El catalán, tal y como se puede ver en el vídeo, ha reaparecido tras darse a conocer de Shakira. Y lo ha hecho grabando a la prensa con su teléfono móvil. Hasta ahí, su gesto puede parecer un tanto singular. Una llamada de atención. Una gamberrada. Una señal de cabreo. Quién sabe. El caso es que hay un detalle que marca la diferencia. ¡Y es que el ex jugador del FC Barcelona ha hecho uso de su smartphone mientras conducía su coche!

A Piqué le ha dado por darle al ‘play’ para grabar con su teléfono móvil a los reporteros que le preguntaban acerca de la dura letra que le ha dedicado la cantante, en la que también ataca directamente a su nueva novia. «¿Tienes pensado querellarte contra ella?» o «¿No nos contestas a nada?», son las preguntas que le han formulado. Él no ha dicho ni mu. Quizás los nervios le hayan jugado una pala pasada y no se ha dado cuenta de que al grabar con su iPhone estaba cometiendo una grave infracción de tráfico.

A Piqué se le ha olvidado lo que dice el Artículo 76, apartado G, del actual Código de Tráfico y Seguridad Vial, publicado el 28 de abril de 2022 en su página 76 para ser más precisos: «Utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce» (o sea, usar el móvil en marcha, cogido con la mano) es un hecho que será sancionado con la retirada de 6 puntos del carnet de conducir y multa de 600 euros«. Vamos, que ha cometido una infracción de las gordas…

Las últimas horas han sido frenéticas para Gerard Piqué. Tras las explosivas palabras de Shakira en su nueva canción, el empresario no ha tenido reparo este jueves en posar en un partido de los Warriors en el Chase Center, donde se ha mostrado de lo más relajado y sonriente. La foto con sus amigos no la ha publicado él, pero en ella se le podía ver aparentemente feliz. Pero, ya se sabe, la procesión va por dentro. No ha sido plato de buen gusto para él ver cómo la madre de sus hijos le ha lanzado auténticas bombas en una canción llena de reproches, donde dice cosas como «‘tás tan raro que ni te distingo, yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, baja acelera’o, dale, despacio (ah) mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también».

Y por si la colombiana no hubiera sido lo suficientemente clara con su sencillo, este viernes ha publicado un post donde deja clarito como el agua que lo suyo no es quedarse callada ante la adversidad que le ha tocado vivir. «Gracias al increíble @bizarrap, @SonyMusicLatin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado», arranca diciendo en su perfil de Twitter. Además, lanza una frase que suena a empoderamiento femenino: «Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada». No cabe duda de que la particular ‘limonada’ de Shakira a ella le sabe deliciosa, pero para Piqué tiene un sabor muy amargo.