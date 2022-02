Jorge Sanz se ha convertido en todo un experto en biberones gracias a su faceta como abuelo. La pequeña es fruto de Marta, su hija, a la que conoció cuando esta cumplió 18 años. El actor hacía esta confesión mientras que charlaba animadamente con Jorge Javier Vázquez en ‘Viernes deluxe’ y explicaba cómo había sido su relación con su hija mayor. Unos detalles que sirvieron para que le llovieran las críticas al actor.

Jorge Sanz ha recibido una lluvia de críticas después de que reconociera en ‘Viernes deluxe’ que comenzó a tener relación con su hija mayor después de que esta cumpliera 18 años. Según explicaba, se convirtió en padre de una relación pasajera cuando era muy joven y cuando quiso reaccionar ya fue demasiado tarde puesto que su expareja había rehecho su vida con un hombre que asumió la faceta de padre. «Me arrepiento de no haber ejercido de padre de mi primera hija desde que nació. Ella nunca me ha reprochado nada, sabía quién era su padre«, comentó. Unas declaraciones provocó un fuerte rechazo en los telespectadores, que corrieron a las redes sociales para criticar su actitud y acusaron al actor de ser un «cara dura«.

«¿Soy la única a la que Jorge Sanz le parece un jeta?», «Menudo ejemplar de padrazo«, «Decide desentenderse de su hija durante 18 años y es un tío generoso, Rocío Carrasco decide no jugar con sus hijos y evitarles dolor y es una pésima madre. La vara de medir de los colaboradores…», «Mamarracho y cara dura«, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer. De la misma forma, otros usuarios no dudaban en criticar a los diferentes colaboradores de ‘Viernes deluxe’ por no dejar al actor acabar sus intervenciones. Sea como fuere, lo cierto es que la audiencia no ha acompañado a Telecinco. En concreto, la semifinal de ‘Tu cara me suena’ ha desbancado por completo a Telecinco gracias a su 22,2% de share. Mientras tanto, el programa de La Fábrica de la Tele, que anotó un 10,9%, se convirtió en la segunda opción del prime time.

Jorge Sanz ha cerrado un círculo

Jorge Sanz está pasando por un buen momento y considera que ha cerrado el círculo con la llegada de su nieta, con la que se le cae la baba. Aunque le da cierto vértigo, el actor no quiere perder el tiempo con la recién nacida, como sí pasó con su primera hija. A Marta no la conoció hasta que esta cumplió los 18 años: «Nos hemos abrazado, hemos llorado, hemos convivido. Hemos estado bajo el mismo techo tres años. Ahora no echo nada de menos». Ahora mantiene una conexión «muy especial» con la joven y la define como una de las «historias de amor más bonitas» que ha vivido. «Tiene un sentido del humor fantástico y está muy orgullosa de mí. Yo también de ella», zanjaba.

En su charla en ‘Viernes deluxe’, Jorge Sanz también ha tenido tiempo de valorar las nominaciones a los Oscar de Javier Bardem y Penélope Cruz. Sobre esto, el actor ha reconocido sentirse orgulloso y se ha declarado fiel seguidor del hijo de la fallecida Pilar Bardem. El madrileño lleva cuatro décadas delante de las cámaras y ha sido ahora cuando ha hablado abiertamente del motivo por el que Pedro Almodóvar le despidió del reparto de ‘Carne Trémula’. «Tiene una gran personalidad, es un artista muy especial. Pero para trabajar con él hay que jugar a su juego. Cuando fui a trabajar con él era un chulito arrogante, a mí no me tosía ni Blas. No me interesaba para nada su mundo. Cuando trabajas con alguien que tiene una personalidad tan potente tienes que entrar al trapo. El propio Almodóvar en persona me dijo, mientras tomábamos una copa, que la cosa no funcionaba. Llevábamos una semana trabajando ya, fue un trauma. Creo que me pilló en un par de renuncios, riéndome de alguna cosa que habría hecho él», llegó a explicar y reconocía que en su momento no llegó a dar crédito sobre lo que estaba pasando.