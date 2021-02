Analizamos cada retoque que se ha realizado Rocío Flores en los últimos daños, cuánto cuesta cada uno de ellos y sus antes y después.

Rocío Flores no ha escondido ninguno de sus retoques y operaciones estéticas. La joven de 24 años ha mostrado todos y cada uno de los tratamientos a los que se sometía, incluso antes de poner un pie en la aventura selvática de ‘Supervivientes’. Los cambios en ella son más que evidentes tanto en su rostro como en su cuerpo, un antes y después del que ella, por cierto, está profundamente orgullosa. Los expertos consultados por SEMANA aseguran que han sido todo un acierto y que ahora todo es mucho más armonioso en la nieta de Rocío Jurado, quien se esfuerza por conseguir la mejor versión de sí misma. Una bichectomía, un aumento de labios, una rinomodelación sin cirugía, invisaling o diferentes tratamientos son solo algunos de los cambios que componen esta larga lista y que suman un total de más de 8.000 euros, precio no al alcance de todos los bolsillos.

Bichectomía: más 900 euros

Si bien Rocío Flores tras pasar por la isla se ha convertido en todo en un reclamo para muchas marcas, siendo quizás partes de ellos una colaboración, para el resto de los mortales no es asumible gastarse tanto dinero en tan poco tiempo y en una misma materia, además, tan enfocada al físico. Empecemos por uno de los últimos a los que se ha sometido, la bichectomía, una sencilla intervención que consiste en «eliminar las bolas de Bichat para que nuestra cara luzca más angulosa y estilizada, resaltando la línea del pómulo«. Se realizó esta operación quirúrgica hace tres meses y entonces no requirió ingreso, por lo que pudo hacer vida casi normal desde el primer minuto. «Se hace una incisión de aproximadamente 1 cm, se busca tejido graso encapsulado y se extrae. El objetivo es estilizar la cara y tener un rostro más triangular. El efecto óptico es distinto», dicen los doctores. Esta operación cuesta alrededor de 900 euros, cifra que varía dependiendo de la clínica donde te la realicen.

Aumento de labios: a partir de 300 euros

Otro de los retoques más llamativos ha sido su aumento de labios, el cual se produjo cuando ella estaba como defensora de su padre en ‘GH VIP’. La joven reapareció con los labios mucho más voluminosos y este cambio no se debía a otra cosa que un aumento con ácido hialurónico. Según médicos estéticos consultados, lo que permite este producto es mejorar la estructura y apariencia de la expresión, eliminar las arrugas de las comisuras y aportar hidratación a la zona con resultados inmediatos. Eso sí, si quiere tener los labios siempre perfectos deberá realizarse este tratamiento cada año y medio, aproximadamente, y este tiene un precio de a partir de 300 euros.

Rinomodelación: 350 euros

Algo similar a la rinomodelación que ella misma confesó haberse hecho en una de sus clínicas de confianza. «Lo que me he hecho ha sido ponerme una gotita de ácido (refiriéndose al ácido hialurónico) porque tengo el hueso muy pronunciado. Entonces me lo he puesto para que se ponga la nariz completamente recta», comentó en ese instante. Con ello, rellenaron en puntos estratégicos su nariz, consiguiendo el efecto deseado por 350 euros.

Armonización facial: más de 400 euros

La propia Rocío Flores ha posteado también en sus redes que se ha realizado una armonización facial con la que se definieron «los ángulos del mismo, el mentón con una pequeña proyección y contornos bien delineados» por un total de más de 400 euros. Satisfecha con el resultado, no dudó en posar para la clínica mostrando un antes y después sorprendente.

Invisalign, ortodoncia invisible: casi 5.000 euros

Esta misma semana explicaba otro de los aspectos que está deseando mejorar, su sonrisa. A pesar de que aparentemente es perfecta, Rocío Flores tiene algunos aspectos en ella que quiere cambiar y, por ello, se ha decantado por el invisalign, , la ortodoncia invisible. Ya con los moldes y sobre todo con ilusión por empezar el tratamiento, Rocío Flores tiene en sus manos ya los alineadores, los cuales deberá llevar durante todo el día y solo se quitará durante las comida y el cepillado. Todo ello por casi 5000 euros.

Microblading: 250 euros

Y, por último, en su rostro nos detenemos en sus cejas, que sufrieron un espectacular cambio con el microblading. Gracias a él las definió por un precio de más de 250 euros y cuya duración es superior a los seis meses.

Maderoterapia, dieta y diferentes tratamientos estéticos para moldear su silueta

A todo ello, hay que sumar la maderoterapia que se realiza cada semana y que consiste en que profesionales te hacen un masaje con madera con el objetivo de tonificar y alisar tu piel y reducir el depósito graso, siendo 50 euros habitualmente lo que cuesta cada sesión. Desde verano acude con asiduidad a un centro estético, lo que se traduce en más de 1600 euros. Cabe señalar que, además, se