Sara Carbonero ha sufrido el hackeo de su cuenta de Instagram y ha perdido todas sus fotografías y publicaciones. Afortunadamente, las ha podido recuperar

Este martes está siendo un día de emociones fuertes para Sara Carbonero. Si esta mañana acudía la presentación del videoclip del tema ‘A poco’ del grupo musical ‘Tu otra bonita’ en el que participa como protagonista, a la noche ha recibido malas noticias. La presentadora se ha tenido que enfrentar a los hackers de Internet que se han hecho con su perfil de Instagram y han eliminado todas sus publicaciones. Al clicar sobre el nombre de la periodista, aparecía como si el usuario hubiera eliminado su perfil y no había ni rastro de ella en el «mundo virtual». Ni Stories, ni publicaciones. Nada se podía ver al buscarla en la red social más aclamada para los jóvenes.

Se ha eliminado el perfil de la presentadora en Instagram

Sara Carbonero acumula más de tres millones de seguidores que han dejado de ver el perfil de la periodista. Tal y como ha podido ver SEMANA, algo estaba pasando para que se eliminara el perfil de la presentadora tras la presentación de este martes. Y es que llamaba la atención de que ella hubiera decidido eliminar personalmente su perfil, ya que es una de sus herramientas de trabajo. Aunque siempre se ha mostrado muy cauta con su vida íntima y ha elegido muy bien lo que publica y lo que no, nunca ha dejado su perfil de Instagram inactivo.

Esto ha supuesto un gran susto para Sara Carbonero, ya que no ha sido fácil recuperarlo. Además, el hecho de no haber podido acceder a su perfil le ha generado una gran angustia y estrés, como nos ocurriría a cualquiera de nosotros. A pesar de esto y afortunadamente, finalmente todo ha quedado en un susto y Sara Carbonero ha recuperado su perfil social y ya se pueden ver todas las imágenes que la periodista ha compartido a lo largo de este tiempo.

Actualmente, ya se pueden ver todas las publicaciones de la presentadora que está viviendo una época muy convulsa y repleta de cambios. Ha sido precisamente por lo mismo por lo que ha llamado la atención su ausencia de las redes sociales pero, como hemos dicho anteriormente, finalmente todo ha quedado en un susto.

Sara Carbonero está «feliz e ilusionada»

Aunque la presentadora ha intentado no entrar en muchos detalles, ha revelado cómo se encontraba después de que saliera a la luz su relación con Kiki Morente. Un romance que reveló en exclusiva SEMANA y que se ha convertido en uno de los temas más candentes de la actualidad. «Estoy ilusionada con todo, con la vida, que es muy bonita. Estoy muy feliz, está todo muy bien. Hay tiempo para todo, incluso para el amor, pero lo importante es la salud», ha querido dejar claro. La periodista no ha querido entrar en más detalles, aunque también ha aclarado que su relación con su ex, Iker Casillas, sigue siendo buena. «Por supuesto, por supuestísimo», ha dicho sin querer añadir más al respecto.