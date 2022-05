Se acontecía como un día muy especial, sin embargo Carmen Borrego no ha disfrutado al máximo de la boda de su hijo, José María Almoguera. Así lo ha confirmado su sobrina, Alejandra Rubio. «Ayer estaba super enfadada. Yo creo que no disfrutó mucho de la boda en general». Estaba tan pendiente de asuntos externos y de la expectación que había generado el enlace en los medios que no pudo más que enfadarse. No deseaba que se filtrasen las fotos del interior de la celebración que tuvo como escenario una finca ubicada en la localidad madrileña de Torrejón de Velasco.

«De mi familia había poca gente. Nadie ha filtrado nada», ha indicado Alejandra Rubio quien ha acudido este mismo domingo a ‘Viva la vida’ donde ha dado algunos detalles del «sí, quiero». La celebración fue emotiva según han contado. La novia Paola dedicó unas preciosas palabras a su ya marido. Se mostró muy agradecida a la vida y dijo que no iba a encontrar nunca a un hombre como él.

La sonada boda del hijo de Carmen Borrego

La familia Campos se ha reunido al completo para vivir un día destacado de la familia. No faltó María Teresa quien solo estuvo presente en la ceremonia. Hacia las 20 horas optó por regresar a su hogar para descansar. A pesar de que la jornada estuvo empañada para Carmen Borrego por asuntos externos, el mediático clan sí que disfrutó al máximo. «He estado muy emocionada, cuando me pongo a llorar no sé parar», afirmó Terelu después del «sí, quiero».

La colaboradora quiso dar algunos detalles: «La novia ha estado muy emocionada. Ha dicho cosas tan bonitas. No la conocía personalmente, pero he tenido el privilegio de verla antes que nadie vistiéndose de novia. Super cariñosa». También indicó que había sido un día de reencuentros «que siempre es importante». Algunos miembros de la familia se desplazaron desde Málaga para acompañar a los novios.

El único nieto varón de María de María Teresa Campos se ha casado. El joven, de 32 años, es uno de los miembros más discretos del clan. También trabaja en televisión, pero su labor está relegado a un segundo plano, detrás de los focos del programa ‘Viva la vida’. Se ha casado con Paola, su novia desde hace años, de quien pocos detalles han trascendido. Solo que es madre de una relación anterior. También que ambos sienten auténtica pasión por el mundo de las motos.

La familia Campos se dio cita en una idílica finca situada a unos 30 kilómetros de Madrid. Los cuidados jardines y los bellos espacios al aire libre fueron los escenarios protagonistas. En cuanto al menú, los novios quisieron optar por una cena basada en la gastronomía mediterránea. Una vez superados los primeros nervios, los recién casados y sus invitados se lo pasaron en grande durante la fiesta con la que su puso el colofón final a la celebración.

¡Enhorabuena a los recién casados!