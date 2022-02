Rocío Flores fue rotunda con Marta Riesco: No quiere saber nada de ella ni tampoco de lo que ocurre sentimentalmente con su padre, Antonio David Flores. Si bien hace algunos días decía necesitar tiempo, ahora parece que incluso le molesta tener que hablar de la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, a pesar de que siguen siendo compañeras de trabajo. Llama la atención precisamente la gran contradicción de la hija de Rocío Carrasco, que este miércoles se sentaba en el plató de su hija para contar su verdad y cebar lo que está por llegar en el especial ‘Montealto’. Rocío Flores y Marta Riesco, tal y como ha podido comprobar SEMANA, ambas se siguen todavía en sus respectivas redes sociales. Con ello, ambas saben a la perfección todo lo que publican respectivamente en su perfil de Instagram, por lo que conoce todos sus movimientos, aunque «no quiere saber nada de ella», según sus propias palabras.

Es cuanto menos sorprendente que no ha habido un unfollow, pues a día de hoy no hay buen rollo entre ellas. No ha existido ninguna conversación entre ambas que aclare o arroje luz sobre lo sucedido y es que Rocío Flores asegura no sentirse preparada para ello. Quiere digerir todo, ya que son muchos los giros que ha dado su vida en cuestión de meses. Fue precisamente cuando se empezó a relacionar a su padre con la periodista el pasado mes de noviembre cuando ella tomó una drástica decisión: borró la publicación de su cumpleaños en las que aparecía Marta Riesco. Ambas salían cómplices, una imagen que forma parte del pasado y que en su día evidenciaba que se llevaban de maravilla. Algo eliminado por completo, aunque a día de hoy no le ha retirado la amistad virtual.

Tal es la tensión ahora que Rocío Flores ni siquiera quiere opinar sobre Marta Riesco en plató. Enfadada y con las ideas muy claras, la hija de Rocío Carrasco dejó claro en el club social que se ha desmarcado de todo lo que tenga que ver con ella. Sí en cambio ve sus publicaciones y sus stories, aunque no intercambien ningún like desde hace mucho tiempo. Marta, por su parte, no quiere entrar a valorar nada que tenga que ver con su vida personal y sigue volcada en su trabajo, el cual se vio resentido tras la enorme bronca que recibió de la cúpula. Según pudo saber SEMANA, le dieron un toque de atención tras la bronca protagonizada con Anabel Pantoja mientras ella se encontraba en Vitoria para informar sobre el fin del matrimonio entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina y ahora prefiere apostar por un perfil más discreto.

SEMANA ha podido saber que Marta Riesco y Antonio David han dado por finalizada su relación. Llevaban juntos dos años, pero las polémicas que han protagonizado han terminado por minar el romance. Fue Marta justamente a quien se apuntó cuando él y Olga Moreno confirmaron el final de su matrimonio, rumores a los que ella respondió con un comunicado. Sin resolver qué había de cierto en ellos, Marta Riesco defendió su trabajo en el programa y agradeció el apoyo de sus compañeros, aunque sin nombrar a Rocío Flores, que trabaja en el mismo espacio que ella. Más tarde se vieron las caras y la tensión se cortaba con un cuchillo, aunque ambas trataron de ofrecer una imagen de normalidad asegurando que no pasaba nada entre ellas. Eso sí, nada es lo que se dedican ahora.

